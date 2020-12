Domenica scorsa Barbara D’Urso ha salutato il suo pubblico. Temporaneamente, s’intende. Il 20 dicembre scorso è andata in onda l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, come sempre con tanti ospiti in studio e in collegamento, aggiornamenti e gossip. Il giorno successivo alla puntata, come di consueto, la conduttrice più instancabile di Mediaset ha ringraziato i telespettatori sul suo affollato profilo Instagram, dove ha condiviso anche i dati di ascolto.

“Buongiorno!!! E grazie per l’affetto con cui avete seguito anche il nostro Speciale di ieri sera! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 22% di share con 9 milioni di contatti!! Grazie agli esperti, ai politici, alla Ministra intervenuti, siamo così orgogliosi di portare l’informazione anche al 20 di dicembre!”, ha scritto sotto a una foto in cui indossa l’abito sfoggiato in puntata. (Continua dopo la foto)















“E poi anche un pizzico di leggerezza per tenervi compagnia! Questa puntata extra era l’ultima del 2020, ora ci rivediamo in diretta il 10 gennaio 2021!! Vi amoooooo”, ha concluso nel post Carmelita che ora è libera dagli impegni televisivi. Vero è che questa stagione ha lavorato senza sosta. Anche durante il lockdown di marzo scorso è andata sempre in onda. (Continua dopo la foto)















Tornerà a inizio anno nuovo, come sottolineato anche a Live, e per la precisione domenica 10 gennaio, il pomeriggio con Domenica Live, un’edizione grazie “il 10 gennaio con Live – Non è la D’Urso e l’11 con Pomeriggio Cinque”, ha detto salutando il suo pubblico a cui ha augurato buone feste. Ma anche se in vacanza, Barbara non dimentica di aggiornare i suoi fan e su Instagram ha fatto sapere che in questi giorni si sta rilassando al mare. (Continua dopo foto e post)









La conduttrice in ferie si rilassa da sola in spiaggia. Salutato il suo pubblico e il suo staff, Carmelita ha raggiunto Capalbio, in Toscana, dove ha casa e spesso trascorre anche parte dell’estate. La foto mozzafiato in riva al mare, poi il video mentre cammina sulla sabbia a piedi scalzi: “Sono completamente sola! Amo il mare d’inverno, sono nata in un posto di mare…”.

