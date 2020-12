“Disastro!”. Benedetta Parodi, proprio lei… Sembrava tutto pronto, poi l’amara sorpresa: cosa è successo

Benedetta Parodi è un volto amatissimo della tv: si è fatta largo nelle case degli italiani con la sua dolcezza e la sua gentilezza. E soprattutto con le sue ricette quando preparava dei gustosi piatti a Cotto e Mangiato su Italia 1. Ora conduce con successo Bake Off Italia. Benedetta Parodi è una giornalista, sorella di Cristina che presentava il TG5.

Grazie alla sua passione per la cucina è riuscita a riservarsi un posto speciale nel cuore di tanti telespettatori che seguono con grande attenzione le sue ricette e molti provano anche a riproporle nelle loro cucine per deliziare amici e parenti. Nonostante sia una grande esperta di fornelli anche a lei capita di sbagliare. E lo ha reso noto ai suoi tanti follower su Instagram. (Continua dopo la foto)















Benedetta ama condividere molti momenti – anche della sua vita privata – sui social. Come la recente “disavventura” con un panettone gastronomico che ha voluto preparare per le prossime festività, ma qualcosa è andato storto come lei stessa ha ammesso nelle Instagram stories: “23 dicembre…ormai ci siamo, i giochi sono fatti: i menu sono stabiliti. Io ieri ho già cominciato a fare due panettoni gastronomici”.(Continua dopo la foto)















“Uno con uno strato di Philadelfia, salmone, mango, scorza di limone e rucola, l’altro tonno e philadelfia schiacciati insieme – ha proseguito la giornalista -. Poi ne ho fatto un altro tutto vegetariano perché mi piaceva l’idea: uno strato con avocado toast, pomodoro e cipolla, l’altro gorgonzola, mascarpone, datteri e noci, buonissimo…un altro burrata e peperoni, però era troppo molle e mi si è tutto schiacciato!”. (Continua dopo la foto)









Bendetta Parodi è sposata con il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002, Eleonora, nata il 20 ottobre 2004 e Diego nato il 21 luglio 2009. Come si legge sul suo sito personale dopo le esperienze televisive su Italia1 e La7, nel 2013 approda su Real Time come conduttrice di Bake Off Italia – Dolci in forno di cui è attualmente alla guida e di due versione dello stesso ‘’junior’’, insieme al pasticcere Ernst Knam e alla giornalista e scrittrice Clelia D’Onofrio. Sempre nel 2013 arriva la saga fantasy in tre volumi Le Fate a Metà.

