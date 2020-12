Benedetta Rossi nel corso degli anni è riuscita a diventare un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Tutto sommato è la dimostrazione di come la genuinità, simpatia ironia e umiltà siano ancora caratteristiche apprezzate. Questi fattori hanno contribuito a renderla oggi, a 48 anni, una delle donne più famose della rete. Ed è lì, sul web, che è cominciato tutto. Quasi per scherzo all’inizio, ma adesso senza contare il resto il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni di follower e il numero è destinato a crescere.

E i programmi in tv, che hanno contribuito a farla conoscere a un pubblico ancora più vasto. Un successo enorme, quello raggiunto da Benedetta, che però non si è mai montata la testa. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase "l'ho fatto in casa per voi" e pollicione alzato, Benedetta, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione.















I numeri parlano da soli: 5 milioni di follower, libri venduti e un programma tutto suo in tv, sul canale FoodNetwork. Ma ora è tempo di relax e famiglia, così Benedetta ha deciso di staccare un po' la spina e dedicare un po' di tempo a se stessa e al marito Marco. "Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud. – ha annunciato su Instagram – É stato un anno molto impegnativo un po' per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni".















E ancora: "Voi mi siete sempre stati vicini, mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto…mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perchè non voglio perdere l'entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un pò la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco".









“Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. – ha proseguito Benedetta nella lettera indirizzata ai suoi follower – Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme. So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve. Vi voglio bene”.

