Sono passate soltanto poche settimane da quando Roberta Mercurio ha annunciato di essere in dolce attesa. Adesso l’ex concorrente di Miss Italia divenuta famosa per la partecipazione alla terza edizione di Temptation Island svela il sesso del suo primo figlio. Roberta ha trovato l’amore alcuni mesi fa. A luglio la Mercurio ha annunciato di essere felice e innamorata. Il fortunato si chiama Luca Caldirola ed è un calciatore professionista.

Caldirola è infatti un difensore del Benevento e pare proprio che sia riuscito a conquistare il cuore della bella Roberta. D'altra parte l'ex concorrente di Temptation Island era reduce dalla fine della storia con Flavio Zerella, con il quale aveva partecipato al reality. Una relazione durata 9 anni e molto movimentata, caratterizzata da tanti litigi. Evidentemente Roberta aveva bisogno di serenità ed è proprio quello che ha trovato con Luca.















Roberta Mercurio, pochi minuti fa, ha fatto sapere ai suoi follower con un post su Instagram il sesso del nascituro. Luca e Roberta hanno creato una scena molto simpatica, con tante foto che immortalano il momento in cui svelano il contenuto di una scatola dove è scritto se sarà un bimbo o una bimba. Ebbene si tratta di una bambina: "It's a girl – scrive Roberta nel post – È una mini Robiii. Da notare @caldiluca che esulta".















Evidentemente il suo compagno è felicissimo della notizia, ma anche Roberta non nasconde l'emozione. D'altra parte lo stesso messaggio con cui aveva annunciato la notizia era tutto un programma: "Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità".









Adesso, finalmente, il sogno inizia a prendere forma: “Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che l’amore genera amore. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente. Mamma e papà Luca ti aspettano”. Le sofferenze e i litigi del passato sono uno sbiadito ricordo, ora sì che c’è amore nella vita di Roberta.

