La scena è stata filmata e rimbalzata prima su Tik Tok poi su tutti i social. Si vede una ragazza, una super vip se non un’icona globale per molti, mentre porta a spasso il cane. Nulla di male, un’azione che ogni persona con un animale domestico fa quotidianamente intorno al quartiere. Tutto nella norma fino a un certo punto quando succede qualcosa di disgustoso.

Il cane fa i suoi bisogni, la padrona sprovvista di sacchetto igienico si toglie la mascherina e con quella raccoglie le feci. Tutto finito? Niente affatto. Perché la ragazza, incurante di tutto, riutilizza poco dopo la stessa protezione. Inutile dire che il filmato, originariamente accompagnato dalla didascalia "Ho appena visto lei mettersi la cacca sul viso". ha già raccolto più di otto milioni di visualizzazioni. La super vip non sembra avergli dato peso più di tanto visto che, non smentendo di essere lei la persona ripresa, aggiunge: "Almeno non sono no mask", dichiarando poi.















"Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina". Difficile riconoscerla sotto cappello e mascherina. Lei è Mia Khalifa, ex stella del porno e uno dei più grandi 'misteri' dell'industria pornografica degli ultimi anni. È stata nel settore soltanto per tre mesi, alla fine del 2014, e ha girato soltanto 12 scene, ma nonostante questo ancora oggi rimane una delle performer più cercate sui principali aggregatori.















Da cinque anni, racconta Vice in un lungo articolo, ha completamente abbandonato il porno, e da allora si è sempre mostrata restia a rilasciare dichiarazioni sul suo passato. Almeno fino allo scorso 4 agosto, quando sul canale YouTube della sua life coach, Megan Abbott, è stata caricata una lunga intervista in cui Khalifa sviscera ogni aspetto di quella decisione.











Khalifa girò la scena che l’ha resa iconica nel mondo del porno: un video in cui fa sesso indossando un hijab “Già prima di quella scena ero preoccupata del modo in cui stava cambiando la mia vita , perché alcuni amici avevano scoperto che facevo porno, ma dopo quel video le cose sono degenerate. Tutti i media nazionali e internazionali ne parlavano, sono stata ricoperta di critiche, alcuni paesi musulmani mi hanno messo nella lista delle persone non gradite, e l’ISIS ha pubblicato un mio fotomontaggio con la testa mozzata.”

