Ciò che ha scritto Heather Parisi è davvero particolare, toccante e assolutamente personale. La showgirl ha usato Instagram per esprimersi. Il post da lei pubblicato fa tremare le gambe a chi non si è ancora reso conto di ciò che è successo e che sta ancora succedendo. La Parisi vive da tempo a Hong Kong con suo marito Umberto Maria Anzolin ed i loro figli.

Heather Parisi nell’ultimo periodo ha documentato spesso con lunghi e particolareggiati post quella che è la situazione a Hong Kong legata ai contagi. Con una cadenza frequente ci sono sempre arrivati i suoi resoconti personali riguardo alla pandemia nell’area della Cina in cui abita. Proprio nella sua zona e in altri stati asiatici i picchi dei contagi avevano raggiunto una criticità allarmante. Ma leggiamo cos’ha scritto di tanto allarmante la showgirl statunitense Heather Parisi. (Continua dopo le foto)















Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)















Le parole di Heather Parisi: “Siamo avvinghiati ai nostri figli 24 ore al giorno a casa, ma al ristorante dobbiamo stare in due tavoli separati. Qual è il senso? In meno di un anno, sono scomparsi: i sorrisi, le strette di mano, la fisicità dei rapporti, il cosiddetto contatto umano, baci e abbracci, il ballo assieme, i concerti, i corteggiamenti, le feste, i giochi dei bambini assieme, le funzioni religiose, le assemblee, le manifestazioni, le riunioni di lavoro… Tutti, oramai, ricordi di un passato che sembra lontanissimo. Ma guai a lamentarsi. Chi si azzarda a porsi qualche domanda è crocifisso seduta stante, senza giudizio e senza appello. Camminiamo dritti verso il baratro come dei lemmings … H*”. (Continua dopo le foto)









Se prendiamo in esame Pechino e dintorni, le autorità governative locali hanno affermato, ormai tempo addietro, di avere sconfitto il Covid, sostenendo che il virus abbia tratto origine non da lì ma da altre parti del mondo. Autorità cinesi hanno sparato a zero su un’eventuale origine del virus in Spagna, in Italia o negli Stati Uniti, non supportando in alcun modo questa tesi che ad oggi risulta dunque senza fondamenta.

