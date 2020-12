“Il regalo di Natale più bello sei tu”: il volto della tv presto mamma

“In questo Natale così particolare, il nostro regalo più bello sei tu”. Così, con queste parole accompagnate da uno scatto ancora più tenero e eloquente il bellissimo volto della tv annuncia al popolo di Instagram di essere in dolce attesa. Nella foto la showgirl e il marito tengono le mani sul pancino di lei, appena accennato, mentre Rebecca, la figlia di lui nata da una precedente relazione, mostra orgogliosa l’ecografia.

Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv e le nozze da sogno, la coppia sta per allargare la famiglia. Sì perché l’uomo della sua vita e che sta per diventare di nuovo papà, nel 2019 le chiese la mano davanti a tutto il pubblico di Rai1 a Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. (Continua dopo la foto)















“Ti voglio dire grazie, perché pensavo che l’amore vero non esistesse – le ha detto inginocchiandosi sul palco con l’anello in mano – Sono sicuro che chiunque potrebbe innamorarsi di te, quindi sono l’uomo più fortunato del mondo. Sono pronto a proteggerti per sempre”. E lei, la bellissima Vera Santagata, ha ovviamente risposto di sì. L’ex professoressa dell’Eredità e ex concorrente di Miss Italia e Dino Lanaro si erano conosciuti 3 anni prima. (Continua dopo la foto)















Allora lei stava andando a convivere con un altro, come aveva raccontato Dino nel salotto della Balivo: “Le avevo chiesto un selfie. All’epoca ero disilluso dall’amore perché venivo dalla fine di un matrimonio e avevo una bambina di 2 anni. Poi qualche mese dopo ho ritrovato Vera a cena grazie a un amico in comune”. Il matrimonio è stato celebrato a settembre del 2019, in una villa sul lago di Lecco con 100 invitati. (Continua dopo foto e post)









Damigella d’onore la piccola Rebecca, con cui Vera ha confessato di avere uno splendido legame. Dopo le nozze e sempre nello studio di Vieni da me, la coppia aveva annunciato che presto avrebbe allargato la famiglia, su esplicita richiesta della figlia di Lanaro, che aveva chiesto un fratellino o una sorellina. E ora sembra proprio che il desiderio della piccola sia stato esaudito, anche se non è ancora dato da sapere se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia. Auguri!

