Giulia D’Urso e Giulio Raselli si sono conosciuti durante una puntata di Uomini e Donne e, come avvenuto in molti altri casi, hanno iniziato una storia. Era poco meno di un anno fa quando il tronista torinese, dopo il ‘no’ di Giulia Caravaglia, ha preso parte al programma di Maria De Filippi. Da quel momento ha iniziato un tira e molla sia con Giulia sia con Giovanna Abate e alla fine ha ceduto alle avance della bella corteggiatrice pugliese.

È iniziata così una bella relazione tra i due che tutti pensavano proseguisse nel migliore dei modi. Ma la realtà è ben diversa. Tre mesi fa, infatti, Giulia e Giulio hanno fatto sapere ai propri fan che la loro storia era finita. Una notizia sicuramente inattesa che ha colto di sorpresa tutti quanti. A questo punto ci si chiede quale sia stata la ragione della rottura. Ebbene questa è stata svelata proprio nelle ultime ore attraverso delle stories su Instagram.















I due sono intervenuti sui propri profili social per smentire le voci che si erano diffuse. In sostanza in un primo momento sembrava che il motivo scatenante della crisi fosse un presunto tradimento. Si era poi detto che l'ex tronista avesse cercato un confronto con Giulia e che questa l'avesse rifiutato, lasciandolo a piangere fuori dalla porta. Niente di tutto questo. In realtà alla base della loro rottura ci sarebbero incomprensioni caratteriali.















Giulia ha voluto smentire le tante voci sul loro conto e ha spiegato che ancora oggi, a distanza di tre mesi dalla fine della loro storia, l'argomento Giulio la fa ancora stare male: "Inizio a tremare" ha spiegato l'ex corteggiatrice pugliese. Anche Giulio ha confermato le dichiarazioni di Giulia: "Ciao ragazzi, buongiorno – dice Giulio nella sua story – Mi trovo non obbligato, in verità, in dovere di dar conferma a quello che ha detto Giulia".









“Non sono una persona che dice cose così tanto per dire – spiega Giulio nella sua story – non dico ca**ate e soprattutto non ve le voglio dire […]. Sono tutte ca**ate enormi le cose che si dicono, sul fatto che Giulia non mi abbia aperto, sul fatto che piangessi. Giulia è stata super educata come sempre. Abbiate cura di lei, perché è veramente una persona rara. Non si sarebbe mai permessa di lasciarmi fuori casa”. “Sono stato una testa di c**o nei modi con lei” ha concluso Giulio Raselli queste Instagram Stories. Parole che, se da un lato confermano la fine della storia, dall’altro fanno capire che tra i due c’è ancora un affetto sincero.

