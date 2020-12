“Il momento è arrivato”. Sta per succedere al GF Vip: Tommaso Zorzi ci rimarrà molto male

Sono giornate complicate per Tommaso Zorzi. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip l’influencer milanese si è prima sfogato confidando ai coinquilini di voler abbandonare il reality perché arrivato al limite. Poi il 25enne è tornato sui suoi passi e ha capito che una decisione del genere sarebbe stata non solo sbagliata, ma profondamente egoistica. “Se prima ragionavo solo per me – ha raccontato Tommy alla nuova arrivata Cecilia Capriotti – ora penso agli altri”.

E non c'è dubbio che l'abbandono di Tommaso sarebbe stato un colpo tremendo per i suoi tantissimi fan. Fortunatamente Zorzi ci ha ripensato e stasera per lui nel corso della puntata potrebbe esserci una bella sorpresa. Da sempre c'è grande interesse attorno alle visite a sorpresa per i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. D'altra parte il lungo isolamento e la distanza forzata dai propri cari sono duri da mandar giù.















A dare l'annuncio è stata la stessa sorella di Tommaso, Gaia, che con un simpatico tweet ha fatto sapere: "Amici, me l'avete chiesto in tanti ed è giusto così perché dopo tre mesi direi che è anche arrivata l'ora. Stasera entro a fare la sorpresa a Stefania" e si avvicina le due mani al cuore. Le parole si riferiscono al fatto che Tommaso aveva nominato l'amica Stefania. Sulla vicenda era intervenuta anche la sorella Gaia che non aveva gradito il gesto del fratello. Lo stesso Tommaso aveva interpretato quel messaggio come un invito ad abbandonare la Casa.















In realtà la stessa Gaia aveva chiarito che il messaggio era stato frainteso e Tommaso, una volta tornato sui suoi passi, ha iniziato a legare con i nuovi arrivati Cecilia Capriotti e Andrea Zenga. Intanto Gaia, che vive all'estero e ha un legame molto stretto con il fratello, è rientrata in Italia per le feste e ha deciso che stasera parteciperà alla puntata del GF Vip. Naturalmente l'ironia del messaggio ha provocato tantissime reazioni da parte dei fan.









Ma lo capite perché questa ragazza é un mito ahahahahahahaha #GFvip VOTATE TOMMIIIIIII pic.twitter.com/qe4f5EoEh2 — Firmato Tommy Z. 🤴💣💥 (@Iry___) December 21, 2020

Gaia non sarà l’unica, ovviamente, ad essere presente stasera. Sembra infatti che la 22enne partirà da Milano in treno con Francesco Oppini e Enock Barwuah per raggiungere gli studi di Cinecittà. Insomma quella in arrivo non sarà una puntata come le altre e, anche se a quanto pare Tommaso sembra aver superato il momento difficile, sicuramente sarà felicissimo di poter rivedere la sorella Gaia.

