Giorgia Palmas è recentemente diventata mamma bis. Dopo Sofia, che ha avuto dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, a settembre è arrivata la piccola Mia, la prima figlia che la showgirl ha avuto da Filippo Magnini. Sin da subito la coppia ha condiviso la sua felicità coi follower di Instagram: dalla gravidanza alla nascita, fino ai festeggiamenti della figlia Mia.

Il 2020 per Giorgia e Filippo è stato un anno intenso e carico di emozioni. Hanno dovuto rinunciare alle nozze a causa dell'emergenza sanitaria, poi hanno annunciato con gioia l'arrivo di Mia e questo sarà il primo Natale della piccola in famiglia e proprio nei giorni scorsi la Palmas aveva pubblicato un tenerissimo scatto vicina all'albero di Natale. "Ti stringo tra le mie braccia, guardo te Mia e guardo Sofi e ringrazio la vita. Amo, amo follemente", la didascalia.















La relazione tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è iniziata nel 2018 e recentemente sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno raccontato l'emozione di essere genitori. In quella occasione hanno parlato anche del matrimonio che per ora è rimandato: "Il matrimonio ci sarà quando si potrà" aveva detto lui, aggiungendo poi che per lui e la compagna non è un problema aspettare.















Ora, come riporta il sito Di Lei, la ex Velina di Striscia la notizia a condividere la propria gioia di mamma con i tanti fan che la seguono su Instagram. Ha mostrato un momento di grande dolcezza tra le sue figlie con uno scatto che mostra in primo piano le mani delle sue due figlie, una sopra l'altra: "Mia & Sofia" ha scritto Giorgia aggiungendo gli hashtag #quantoamore #quantagioia #quantatenerezza.









Un’immagine semplice, ma proprio perché racchiude tutto l’amore e la tenerezza che un genitore prova per i propri figli, e l’affetto tra le due sorelle è stata molto gradita dal popolo social. Inutile dire che tra i primi a commentare il post è stato proprio Filippo Magnini, che con Sofia ha un rapporto molto speciale: “Le nostre principesse”, ha scritto accompagnando questa frase da due cuori.

