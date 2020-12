“Sono positivo. Pregate per me, perché non sarà facile”. Il giovane politico alle prese col Covid. Il lungo messaggio colpisce il cuore

Iacopo Melio, la notizia arriva nelle ultime ore. Anche il suo nome nella lista dei positivi al Covid. La scoperta è sopraggiunta solo al secondo tampone e in seguito ad alcuni problemi nella respirazione. Il messaggio viene pubblicato sul profilo Facebook, dove Melio ha spiegato tutto nel dettaglio. Il neo consigliere della regione Toscana è celebre per le sue battaglie a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Disabile e con energia da vendere. Iacopo Melio non si scoraggia anche se è risultato positivo al coronavirus. Dopo un falso negativo a rivelare la positività al Covid, un secondo tampone. Ed è lui stesso a raccontare la vicenda sul social, proprio per spiegare il motivo della sua assenza. Così comincia il lungo post: "Sono positivo al Covid. Lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno".















Lo scrive anche "per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve. E poi perché se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque. Il neo consigliere toscano aggiunge: "Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così abbiamo chiamato il 118 e in ospedale mi hanno controllato.















E il racconto prosegue: "Lastre ok, saturazione ok, tampone molecolare negativo sia io che mia mamma. Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po' meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia… Perciò state sempre attenti ai risultati. Mi hanno rimandato subito a casa con la terapia, per evitare di contagiarmi in ospedale pensando fossero malanni generici, d'altronde la saturazione era sotto controllo. Nel frattempo mio babbo si è ammalato lunedì, il giorno dopo ha fatto il tampone ed è risultato positivo".









E i sintomi si avvertono: “Ad oggi ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrocio e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me)”, poi a chiusura: “Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete… Un abbraccio. PS: Passerà perché deve passare, però facciamo in modo che ognuno continui a fare la sua parte con un po’ di responsabilità e sopportazione… Arriverà un anno migliore, sicuramente, per tutti”.

