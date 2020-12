Brutto episodio quello capitato a Valeria Fabrizi, l’attrice che interpreta suor Costanza nella fiction con Elena Sofia Ricci “Che Dio ci aiuti”, in onda su Rai Uno. Ad annunciarlo è stata la figlia Giorgia Giacobetti con un post su Facebook. Secondo quanto riferito da Giorgia sul suo profilo social la donna, rientrando a casa, ha trovato tutto in disordine, mobili rotti e cose spostate. Tutto come se qualcuno si fosse intrufolato nell’abitazione e avesse cercato oggetti di valore.

Effettivamente è proprio quello che è avvenuto mercoledì 16 dicembre. Valeria Fabrizi ha subito un furto nella sua abitazione di Roma, zona Balduina, via Tito Livio. A quanto pare i ladri sarebbero entrati in casa approfittando del fatto che non c’era nessuno. Una volta entrati i malintenzionati hanno rivoltato la casa come un calzino, spostando e rompendo oggetti. Sul suo post la figlia di Valeria, Giorgia, ha espresso tutta la sua amarezza. (Continua a leggere dopo la foto)















Chiunque abbia avuto un’esperienza simile sa quanto possa essere schioccante rientrare in casa e rendersi conto che qualcuno è entrato e ha fatto quello che voleva: “Casa di mia madre svaligiata . Tutto sottosopra … mobili rotti cose ovunque . Completamente inagibile . Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto . Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita . Polizia e intervento della scientifica impeccabile . Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò ……?”. Tanti mi piace e altrettanti commenti di solidarietà al post. (Continua a leggere dopo la foto)















Valeria Fabrizi ha immediatamente chiesto l’intervento degli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato che sono arrivati pochi minuti dopo e hanno effettuato tutti i rilevamenti del caso. Attualmente sono in corso indagini per individuare i colpevoli. A quanto pare anche gli altri inquilini del palazzo sono stati interrogati per capire se fossero a conoscenza di qualche dettaglio utile. Con i danni provocati, infatti, è possibile che qualcuno abbia sentito qualcosa. (Continua a leggere dopo la foto)









Al momento non si conosce il valore di tutto ciò che è stato rubato nell’abitazione di Valeria Fabrizi. Davvero una brutta vicenda per l’attrice che è ora attesa dalla sesta stagione della fortunata fiction Rai. Valeria interpreta Suor Costanza, la madre superiora del convento, che ha il compito di guidare la struttura e fare in modo che Suor Angela, Elena Sofia Ricci, non combini troppi guai. La prossima stagione andrà in onda dal 7 gennaio e prevede molte novità e new entry come quella di Diana Del Bufalo.

“Che Dio ci aiuti 6”. La notizia arriva proprio da Elena Sofia Ricci (suor Angela)