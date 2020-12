“La sorellina si chiama…”. Leone dice il nome, Chiara Ferragni e Fedez increduli. Finisce tra le risate

Chiara Ferragni aspetta una bambina. Dopo Leone, che è nato a Los Angeles nel 2018, l’influencer italiana più famosa nel mondo è di nuovo in dolce attesa. E questa volta verrà appeso un fiocco rosa sulla porta di casa Ferragnez. Inutile dire che lei e il marito Fedez sono pazzi di gioia per questo nuovo arrivo in famiglia. E anche il piccolo Leo sembra essere molto felice di diventare presto un fratello maggiore.

Ovviamente tanto l’annuncio della seconda gravidanza quanto quello del sesso sono arrivati a mezzo social. Le voci in realtà circolavano da settimane, suffragate da più e più indizi come le tante assenze agli eventi pubblici della bella Chiara. Poi finalmente ha rotto il silenzio ed è stato proprio Leone a mostrare a tutti l’ecografia. (Continua dopo la foto)















Poi, inevitabile, sono cominciati i rumor sul sesso del secondo figlio dei Ferragnez. E anche questa volta i fan più attenti agli indizi ci hanno indovinato: è in arrivo una femminuccia. Il parto è previsto tra pochi mesi visto che da poco Chiara è entrata nel sesto, ma la curiosità dei follower ora è tutta sposata sul nome che la coppia darà alla principessa di casa. (Continua dopo la foto)















Qualche settimana fa la futura mamma bis Chiara Ferragni si era lasciata sfuggire il nome “Rachele” ma poi si è subito ripresa dicendo che in realtà si trattava della bambola del figlio. Ora invece ci ha pensato Leone a “spoilerare” il nome della sorellina scatenando la reazione divertita di mamma, papà e tutto il pubblico social. Come detto, il bimbo è molto entusiasta di questo nuovo arrivo in famiglia e ne parla spesso in casa. (Continua dopo le foto)











L’altra sera i Ferragnez al completo erano tutti sul divano, in totale relax, quando il rapper chiede a Leone il nome della sorellina. E lui risponde sicuro: “Peppino”. Mamma Chiara e papà Fedez, dopo un primo momento di incredulità, scoppiano a ridere. E a quel punto, lui incalza il figlio: “E papà come si chiama?”. “Peppino”, dice ancora Leo. “E la mamma?”. “Peppina” (che era proprio il nome con cui il rapper chiamava ironicamente la moglie). Tutti a ridere. Ma intanto il mistero sul nome rimane…

