Martina Sambucini è la nuova Miss Italia, edizione numero 81. La diciannovenne, studentessa, occhi verdi, capelli castani ha vinto l’edizione speciale 2020, per la prima volta trasmessa in streaming e per la prima volta svolta nello Spazio Rossellini della Regione Lazio. La giovane, diplomata al liceo linguistico, ha da poco iniziato il primo anno di università, in Psicologia del marketing.

“Sono positiva e genuina – le prime parole della Miss – mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze”. Il suo nome, ovviamente, ha iniziato a rimbalzare ovunque sui media e, insieme al suo, anche quello del fidanzato Marco Santangeli. Marco ha espresso parole piene di amore per la vittoria nel concorso: “Amore mio ti meriti tutto questo”. (Continua a leggere dopo la foto)















La storia tra Martina e Marco è iniziata due anni fa, i due si sono conosciuti con ogni probabilità durante gli anni insieme al liceo linguistico. Non sono molte le informazioni su Marco, si sa però che ha supportato fin dall’inizio e in tutte le scelte la sua fidanzata. Naturalmente, appena ha saputo che Martina era diventata la nuova Miss Italia, Marco ha subito espresso tutta la sua gioia sui propri profili social. (Continua a leggere dopo la foto)















In particolare Marco ha pubblicato una story su Instagram in cui ha scritto parole meravigliose alla sua Martina: “Amore mio ti meriti tutto questo… chi ti conosce sa quanto vali e quanto sei umile, sono felice di avere al mio fianco una donna come te, ci hai fatto emozionare, ti amo tantissimo sei la mia vita”. Davvero una vittoria inattesa per Martina quella nella finale del concorso dove ha battuto Beatrice Scolletta e Alice Leone. (Continua a leggere dopo la foto)









Quest’anno la pandemia non è riuscita a fermare Miss Italia né Patrizia Mirigliani che quest’anno ha guidato la manifestazione. Un’edizione speciale, trasmessa in streaming, svolta nello Spazio Rossellini e con numerose novità. Ad esempio non si sono viste le miss in body come sempre. E Martina, appena incoronata Miss ha espresso tutto il suo stupore: “Stento a crederci. Ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno”.

È lei Miss Italia 2020. “Stento a crederci”: chi è Martina, 19 anni, la vincitrice della 81esima edizione del concorso