Prima di iniziare a leggere è bene chiarire una cosa: la chiaroveggenza non è equiparabile a una scienza propriamente detta. La maggior parte della volte si risolve in una bolla di sapone, fondata come la convinzione dell’assiduo giocatore di gratta e vinci che la prossima sarà la volta buona. Che sotto la patina argentata si nascondano cioè centinaia di fanta milioni per godersi una vecchiaia serena e magari cambiare tipo di scommessa: magari trotto o galoppo.

E però qualcosa di vero, oltre la fascinazione verso l'ignoto, sembra ci sia. Casualità o cosa nessuno lo sa, fatto sta che alcuni mistici non smettono di solleticare il nostro interesse. Dal super inflazionato Nostradamus (presto testimonial anche di caramelle per bambini e portapranzo in alluminio) a Baba Vanga la mistica bulgara sempre più al centro delle attenzioni. Un po' per il suo aspetto che ricorda il cieco Tiresia dell'Odissea, un po' per il fatto di essere donna: una equità di genere sacrosanta e doverosa.















Peccato che Baba Vanga non abbia la stessa simpatia verso il 2021 che abbiamo noi per lei. Come se il 2020, tra pandemie, campioni del calcio e del teatro che ci hanno salutato, non abbia già fatto abbastanza. Baba Vanga ha infatti predetto una terribile crisi economica per l'Europa. Inoltre malattie infettive e una duro colpo per il genere umano, che subirà una sostanziale diminuzione.















E ancora: attentati, morti illustri (dal presidente russo Vladimir Putin a quello americano che sarà solamente ferito, per farci mancare nulla). Fino alle profezia finale: "il mondo soffrirà di molti cataclismi e grandi disastri . La coscienza delle persone cambierà. Arriveranno tempi difficili. Le persone saranno divise dalla loro fede". Insomma, un salto alle saline non sarà visto come un atto di idolatria.











Per il lontano futuro, ha predetto che” la vita nel cosmo verrà scoperta e all’improvviso sarà chiaro come è apparsa per la prima volta la vita sulla Terra “e nei prossimi 200 anni, le persone entreranno in contatto con i loro fratelli spirituali di altri mondi”. I treni” voleranno “usando la luce solare. La produzione di benzina si fermerà e la Terra si riposerà”. la previsione non sembra così futurista. “Un drago forte conquisterà l’umanità. I tre giganti si uniranno. Alcune persone avranno denaro rosso. Vedo i numeri 100, 5 e molti zeri”, ha predetto Vanga.

