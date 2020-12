Abbiamo parlato di Benedetta Rossi da poco quando, un mese fa circa, ha ricevuto una notizia entusiasmante. La cuoca marchigiana che nel corso degli anni, grazie anche al suo programma in tv, è riuscita a diventare un personaggio noto e soprattutto amatissimo dal pubblico ha condiviso con i suoi fan di Instagram un altro importante traguardo: appena uscito il suo nuovo libro, Insieme in Cucina, ha registrato già un record di vendite.

E lei in una serie di Storie registrate come sempre dal marito, Marco Gentili, ha mostrato ai fan tutta la telefonata con i suoi editori. Non ha nascosto l'ansia nei filmati che precedevano la notizia bomba, ma alla fine la bellissima scoperta: Insieme in Cucina, primo nelle vendite, ha raggiunto questo record inaspettato in meno di sette giorni.















"Il nostro editore ci ha fatto sapere che siamo primi in classifica! 'Insieme in cucina' è il libro più venduto in Italia… e non ci era mai successo. Naturalmente Marco ha commentato dicendo che è solo merito dei suoi Tutorial Inutili… a parte gli scherzi è un grande traguardo è siamo tanto emozionati…GRAZIE A TUTTI!!" la didascalia. Pioggia di cuori e complimenti immediata per lei.















Su Instagram Benedetta Rossi è seguitissima. Conta oltre tre milioni e mezzo di follower adesso e sul suo profilo, oltre a condividere consigli e ricette gustose, aggiorna tutti anche sul suo lato più privato. E non ha potuto non far vedere a tutti uno dei tanti doni che le sono arrivati in questo periodo. Un regalo davvero speciale che ha fatto subito incetta di cuori e commenti, anche dai vip.









Un suo seguace le ha inviato un quadretto a dir poco delizioso che ritrae la famiglia Gentili al completo, il cane Cloud compreso, sul divano di casa. I dettagli sono il pezzo forte: dall’orchidea, alle pantofole rosa fino al plaid con cui Benedetta si copre la sera e che vediamo nelle storie della ‘buonanotte’. Benedetta Rossi non ha nascosto la sua gioia, così come i suoi seguaci. Lucia Ocone, per esempio, commenta: “No vabbè stupendo!”. E ha proprio ragione.

