La condanna a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale è l’ultimo (finora) atto della parabola discendente di Harvey Weinstein, l’ex uomo più potente di Hollywood, divenuto protagonista del processo simbolo del movimento #MeToo. Ecco le tappe principali della vicenda. Era OTTOBRE 2017 quando il New York Times e il settimanale New Yorker pubblicano una serie di articoli che riferiscono nel dettaglio numerose accuse contro Weinstein. Dal quel momento si scatena una valanga di rivelazioni e accuse contro il produttore e prende vita il movimento #MeToo.

Il 18 FEBBRAIO, dopo settimane di udienze e testimonianze, la giuria compista da sette uomini e cinque donne si riunisce per decidere il verdetto, che viene raggiunto il 24 FEBBRAIO. Weinstein è giudicato colpevole di atti sessuali criminali e stupro di terzo grado. Tuttavia, l'ex produttore non viene ritenuto colpevole delle accuse più gravi di violenza sessuale predatoria. Weinstein viene immediatamente condotto in carcere.















L'11 MARZO, il giudice James Burke stabilisce che l'ex produttore dovrà scontare 23 anni in carcere. Un caso che sarebbe una delle ragioni dell'addio dell'attrice alle scene. Il suo ultimo ruolo da protagonista in un lungometraggio è stato al fianco di Johnny Depp in 'Mortdecai' del 2015. Film peraltro considerato un grande flop commerciale e molto poco apprezzato anche dalla critica. Negli ultimi due anni ha recitato anche nelle prime due stagioni della serie Netflix 'The Politician'.















Le uniche apparizioni sul grande schermo dell'attrice negli ultimi cinque anni sono state quelle nei panni di Virginia 'Pepper' Potts in tre film Marvel ('Spider-Man: Homecoming' nel 2017, 'Avengers: Infinity War' nel 2018 e 'Avengers: Endgame' nel 2019). Parliamo di Gwyneth Paltrow ha detto di aver ridotto i suoi impegni cinematografici dopo aver capito che "non ama così tanto recitare".











Paltrow ha confessato di aver perso la strada dopo aver vinto l’Oscar come migliore attrice per il film Shakespeare in Love nel 1999: “Parte della bellezza della recitazione è svanita” a causa dell’intensa attenzione pubblica. Poi, la crisi definitiva è arrivata col movimento ‘me too’: lei che aveva lavorato a lungo con la Miramax di Harvey Weinstein (“un capo davvero brutale”), si è chiesta “se questa fosse davvero la mia vocazione”.

