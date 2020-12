La notizia della morte di Paolo Rossi ha scosso la giornata odierna. Tutti non hanno potuto fare altro che ricordarlo e omaggiarlo un’ultima volta. ‘Pablito’ è stato un uomo straordinario ed un calciatore stratosferico, capace di vincere i Mondiali del 1982 con la maglia azzurra. La moglie Federica Cappelletti e il fratello Rossano Rossi sono stati i primi familiari a rendergli onore, con messaggi dal profondo del loro cuore che sono rimasti impressi nella mente di tutti gli italiani.

Durante le trasmissioni Rai e Mediaset del 10 dicembre, praticamente tutti hanno riservato uno spazio per l'ex calciatore. Da Eleonora Daniele ad Antonella Clerici, passando per Barbara D'Urso, tutte hanno parlato dell'immensità di Rossi, rimasto in maniera indelebile nella storia sportiva della nostra nazione. E poco fa ha rotto il silenzio anche suo figlio Alessandro Rossi, che ha 38 anni, nato dal primo matrimonio dell'ex concorrente di 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci.















Nella vita professionale, Alessandro Rossi lavora come geometra ed è figlio anche di Simonetta Rizzato, appunto prima coniuge del compianto Paolo. Il 38enne ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "Papà è sempre stato una persona umile, generosa, sempre presente. Non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote più grande era l'altruismo". Poi ha svelato per la prima volta in televisione la promessa fatta al suo adorato papà.















Parlando con la giornalista di Rai Sport, Alessandro Rossi ha affermato: "Papà, non si preoccupi. Ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia. Questa è una promessa che gli ho fatto. Gli ho detto che non mancherò mai, glielo devo. Papà rimarrà sempre nei nostri cuori". Ricordiamo che sabato si svolgeranno i funerali di Paolo Rossi nella città di Vicenza. Le esequie saranno riservate unicamente ai parenti e amici più intimi e poi il suo corpo verrà cremato.









Questo il pensiero su Rossi di Ciccio Graziani: “Non so se riesco a parlare. Se n’è andato un fratello, Paolo era umile e gioioso. Questa notizia mi ha sconvolto davvero. Paolo ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo per sempre bene. Scusami Barbara, ma sono molto emotivo in alcuni frangenti. E non ce l’ho fatta, ti chiedo scusa”. Ma Barbara D’Urso ha compreso perfettamente il suo umore.

