Chiara Ferragni e Fedez, la vera telefonata a sorpresa. Tutto documentato: “Bravi!”

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro. Si tratta della massima onorificenza che viene concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città e la coppia formata dall’influencer e dal rapper lo ha ritirato nel corso della cerimonia, che si è svolta lo scorso 7 dicembre 2020 a Palazzo Marino, per l’impegno avuto durante la primavera.

Ovvero con la raccolta fondi che grazie alla loro iniziativa lanciata durante la prima ondata di coronavirus ha permesso la realizzazione in pochissimo tempo di una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Naturalmente Chiara e Federico hanno condiviso le immagini della cerimonia, che vista l’emergenza sanitaria in corso quest’anno si è svolta in streaming, anche sui rispettivi e affollatissimi profili social. (Continua dopo la foto)















Chiara Ferragni, in dolce attesa della sorellina di Leone, era elegantissima proprio come il marito. “Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città”, si legge nell’introduzione ai due sul palco. (Continua dopo la foto)















Una gran bella soddisfazione per la coppia tanto amata e seguita dai fan. Che ha poi ricevuto una chiamata davvero a sorpresa. Dopo aver ricevuto l’Ambrogino D’oro per l’impegno dimostrato, Chiara Ferragni e Fedez sono stati raggiunti telefonicamente da Silvio Berlusconi in persona, che ha poi pubblicato su Twitter lo screenshot della loro videochiamata e si è detto orgoglioso del loro impegno per Milano. (Continua dopo le foto)









“Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”, le parole che Silvio Berlusconi ha voluto dedicare alla coppia fresca di questo importante riconoscimento.

