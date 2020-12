Lo scorso anno Wanda Nara era spesso in tv. A Tiki Taka ma anche al GF Vip nel ruolo di opinionista che oggi è ricoperto da Antonella Elia. Ma anche dai social fa parlare parecchio di sé, perché non rinuncia a postare foto super sexy e quelle di outfit dai prezzi praticamente impossibili per le “comuni mortali”.

Solo qualche giorno fa la moglie e manager di Mauro Icardi ha trascorso un periodo in Argentina e regalato al suo pubblico di Instagram una lunga serie di scatti in versione "Amazzone". La bella Wanda, che è anche mamma di cinque bambini, tre maschi e due femmine, ha infatti trascorso il suo soggiorno posando per moltissimi shooting fotografici a tema vecchio western ma alcune non potevano certo passare inosservate.















Wanda Nara ha letteralmente infiammato Instagram con alcune foto che la ritraggono in versione cavallerizza, completamente nuda. Le immagini senza veli hanno mandato in tilt i suoi 7,2 milioni di follower. I post, nemmeno a dirlo, hanno raccolto in poche ore centinaia di migliaia di like. Ma come sappiamo bene, Wanda ha anche una grande passione per il lusso sfrenato.















Ogni volta che si mostra in pubblico o sui social indossa qualche capo o accessorio griffato. Lo ha fatto durante le ultime vacanze estive, sfoggiando un guardaroba da oltre 100mila euro, e anche durante la quarantena, indossando una felpa costosissima per casa. E che dire del "pigiama" extra lusso indossato per le strade di Buenos Aires? Facile riconoscere che si tratta di un modello firmato da una delle più grandi Maison, Louis Vuitton.









Nel dettaglio si tratta di un modello decorato con la stampa Catogram, ovvero con l’iconico logo della griffe e degli originali gattini, composto da un paio di pantaloni morbidi a vita alta e da una giacca ampia portata sbottonata che rivela un sexy body di pizzo nero. Il prezzo di questo completo? 2.700 euro. E che dire della borsa di Dior la cui tracolla da sola costa 900 euro? Insomma, ancora una volta Wanda Nara non ha badato a spese.

