Antonella Clerici, il gesto romantico del compagno per il suo compleanno

Un periodo d’oro per Antonella Clerici, tornata in tv dopo una piccola pausa dal piccolo schermo con ben due programmi molto amati e seguiti dal pubblico. Sia “È quasi mezzogiorno” che “The Voice Senior” hanno ottenuto questo mese ottimi ascolti, confermando così che Antonellina è una conduttrice amatissima.

Mentre infatti lo show che va in onda tutti i giorni ha persino ispirato un ricettario che porta lo stesso nome del programma culinario, il nuovo talent di Rai1 che vede in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino ha raccolto numerosi consensi fin dalla puntata d’esordio, dando filo da torcere al reality di Alfonso Signorini in onda sempre il venerdì in prima serata ma su Canale 5 Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo la foto)















Antonella Clerici ha commentato così, sul Corriere della Sera, questa sua nuova sfida: “Mi seduce l’idea di regalare un briciolo di leggerezza a chi in questi mesi ha sofferto di più, ad esempio “gli anziani”. Gente che il palcoscenico l’ha calcato in gioventù per diletto, non certo per professione, ma che, a sessant’anni suonati e oltre, ha ancora molto da dire. La seconda parte della vita sa essere sorprendente”. (Continua dopo la foto)















Già, la “seconda parte della vita”. Possiamo dire che quella della presentatrice è arrivata con l’addio al suo programma storico La Prova del Cuoco e il trasferimento a Alessandria in una villa immersa nel verde, insieme a sua figlia Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone. Ed è stato proprio l’imprenditore a sorprendere la sua Antonellina nel giorno del suo 57esimo compleanno. “Oggi è il mio compleanno! Grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita e la rendono speciale, unica!”, ha scritto lei sul suo profilo Instagram. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @vittorio_garrone



E tra i tantissimi auguri anche da parte degli amici vip, immancabili e dolcissimi quelli del suo amore. Per il suo compleanno, Vittorio Garrone ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con dei romanticissimi auguri accanto a delle diapositive che ritraggono lui e la festeggiata in pose buffe: “Buon compleanno Amore mio! La nostra vita un rullino infinito di immagini senza tempo, tu oggi come ieri e come un domani, tu vita!!!”. Chissà se presto arriverà anche il matrimonio per questa bellissima coppia.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la notizia ha mandato in tilt i fan: “Siete pronti?”

fbq('track', 'Gossip');