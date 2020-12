Sia quando gioca, sia quando non gioca, Mario Balotelli attira sempre l’attenzione. Recentemente si è tornati a parlare del talentuoso ma mai sbocciato veramente calciatore italiano perché indosserà la maglia del Monza, scelto da Adriano Galliani per la società di Silvio Berlusconi. Ma la notizia non riguarda il rettangolo di gioco, bensì quanto avvenuto fuori, in particolare ad una macchina di Balotelli.

L’auto è stata devastata dai vandali e a quanto pare Mario non l’ha presa benissimo, anzi. Conosciuto per i suoi modi di fare spesso sopra le righe, come quando è intervenuto al Grande Fratello con frasi piuttosto choc su Dayane Mello, anche stavolta Super Mario si è dimostrato poco incline alla moderazione. E, in un video su Instagram, Balotelli prima ha mostrato i danni subiti dalla macchina e poi si è sfogato nei confronti degli autori del danneggiamento. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo l’esperienza, piuttosto negativa, con la maglia del Brescia, Mario Balotelli aspettava la chiamata giusta per poter ripartire e la chiamata è arrivata. Il Monza, che milita attualmente in serie B, ha deciso di puntare sull’attaccante coloured ex nazionale, Milan e Inter. Ma il giocatore non ha fatto in tempo a gioire che si è ritrovato con l’auto danneggiata da vandali. E sul post di Instagram ha scritto: “Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi (non si può)'”. (Continua a leggere dopo la foto)















Tanta rabbia quella espressa da Mario per questo atto di vandalismo. D’altra parte la sua passione per le auto sportive è ben nota ed effettivamente i danni non sono superficiali. Nel video si vede infatti il vetro della portiera destra divelto e l’interno dell’auto pieno di frammenti. Il finestrino dal lato del passeggero, inoltre, è stato letteralmente distrutto. Proprio una brutta sorpresa per Balotelli che sul social si è sfogato con i vandali, tuttora ignoti. (Continua a leggere dopo la foto)









Per una volta, comunque, il giocatore del Monza non ha colpe, se non quella di aver risposto in modo diciamo colorito sul proprio profilo Instagram. E sì che in altre occasioni Balotelli ne aveva combinate grosse. Incidenti con auto, scommesse con persone che si gettavano in mare col motorino, case incendiate, insomma in questi anni ne abbiamo viste davvero tante, e sempre con Balotelli protagonista negativo. Stavolta invece lui è la vittima, i danni li ha fatti qualcun altro.

Mario Balotelli all’attacco. Dopo la polemica al GF Vip, l’intervento a gamba tesa in diretta