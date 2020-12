“Il ministro è positivo”. Un caso di Covid nel governo, il risultato arriva durante la seduta. Di Maio in isolamento, tampone per tutti, Conte compreso

Covid, si allunga la lista dei positivi al virus. Nelle ultime ore, sopraggiunge la notizia caduta come un lampo a ciel sereno sul Consiglio dei Ministri. La riunione verteva sul tema del Recovery Fund ma si è conclusa dopo una breve sospensione proprio in seguito alla comunicazione ufficiale di un altro caso di positività, quello della ministra Luciana Lamorgese.

Si apprende da Adnkronos: “Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund”. E inoltre: “Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore”. (Continua a leggere dopo la foto).















La ministra si era sottoposta a tampone nelle ore della mattina presso gli uffici del ministero dell’Interno. Secondo un retroscena di AdnKronos, la responsabile del Viminale avrebbe appreso di essere positiva da un pezzo online di un giornale. E già il 23 ottobre era risultato positivo al Covid anche il ministro per gli Affari Regionali, il Dem Francesco Boccia, seppur asintomatico. (Continua a leggere dopo la foto).















La ministra Luciana Lamorgese ha dunque lasciato immediatamente la seduta. La carica come ministra dell’Interno è stata presa dal 5 settembre 2019. Solo pochi giorni fa ha preso parola durante un’intervista su La Stampa: “Siamo entrati in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l’esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l’obiettivo, primario, di contenere la diffusione del virus”. (Continua a leggere dopo le foto).









E ha poi aggiunto: “Sono stata criticata quando ho sollevato il problema della prevenzione davanti una potenziale deriva da violenza che può coinvolgere molti giovani, soprattutto nelle grandi periferie urbane. Per porre un argine a questo fenomeno dobbiamo lavorare tutti insieme per ricucire la tela dei rapporti tra ampi settori delle giovani generazioni, le istituzioni, la scuola e l’università per dare loro una prospettiva più solida per il futuro. Senza dimenticare che un ruolo decisivo per il richiamo al rispetto delle regole deve essere esercitato anche dalle famiglie”.

