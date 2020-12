Come molte vip anche Rocío Muñoz Morales è molto attiva su Instagram ma difficilmente condivide con i suoi tanti fan i momenti privatissimi. E invece stavolta l’attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola classe 1988 che è legata a Raoul Bova ha fatto un’eccezione e ha pubblicato uno scatto emozionante, di uno dei momenti più speciali e straordinari della vita di una persona. Ovviamente c’è anche l’attore con cui sta dal 2013, quando si sono conosciuti sul set del film Immaturi.

La loro è una relazione nata a poca distanza dall’addio tra lui e la ex moglie Chiara Giordano che procede a gonfie vele e da cui sono nate due bambine, Luna e Alma. Ed è proprio alla primogenita che è dedicato lo scatto tenerissimo che la showgirl ha pubblicato sui social. (Continua dopo la foto)















Come riporta il sito Di Lei, si tratta del momento subito dopo il parto con la piccola Luna che viene mostrata a mamma e papà. La gioia e l’amore si leggono sui volti dei due attori mentre guardano la loro bambina. Rocío Muñoz Morales, per accompagnare l’immagine inedita, ha scritto anche una dedica molto dolce: “5 anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me. Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”. (Continua dopo la foto)















Parole dolcissime dedicate alla figlia. Ma anche per il papà, per il quale aggiunge: “PS Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura”. Tra l’altro recentemente la coppia si è raccontata nel salotto di Verissimo in una intervista a due concessa a Silvia Toffanin che ha toccato tanti temi diversi, a partire dalla loro bellissima storia d’amore, nata 7 anni fa, fino alle figlie. (Continua dopo foto e post)









A quanto pare è lui a essere il più severo tra i due: “Io ho con loro una complicità enorme, non so se è perché sono femmine o perché sono lontana dalla mia famiglia d’origine, però siamo come una sola persona”, aveva raccontato Rocío, che col post dedicato al compleanno di Luna, che è nata nel 2015 mentre Alma 3 anni dopo, ha fatto il pieno di like e di auguri.

