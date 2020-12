“Complimenti per il nome!”. Chiara Ferragni e Fedez, spunta il nome della sorellina di Leone. E sul web è panico

Chiara Ferragni gioca con Leone, poi si lascia sfuggire il nome femminile. I fan: “Ecco come si chiamerà sua figlia”. L’imprenditrice digitale ha condiviso un video su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Secondo i suoi follower, infatti, avrebbe spoilerato il nome della bimba in arrivo. Ma andiamo con ordine. Nel filmato, Leone si “allena” a diventare fratello maggiore. Il piccolo gioca con una bambola in passeggino, svegliandola e mettendola a dormire.

Durante il gioco, però, la bambola cade e interviene Chiara Ferragni: “Povera Rachele”. Immediati i commenti dei fan: “La sorellina si chiamerà Rachele”. E ancora: “Che bel nome avrà la sorellina di Leone”. Ma Fedez nega. In una story su Instagram, il rapper chiarisce: “Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina”. Poi scherza: “La sorellina si chiamerà Gennara”. (Continua a leggere dopo la foto)















Chi li segue lo sa, i Ferragnez hanno iniziato il Natale molto tempo fa! Chi guarda le loro stories, come noi, saprà che il loro periodo magico è iniziato tempo fa e che hanno un super albero di Natale tecnologico con super luci che possono essere programmate e gestite interamente dal proprio smartphone, per creare delle bellissime e suggestive coreografie. (Continua a leggere dopo la foto)















E subito c’è chi ha fatto i conti per tale albero a Chiara e Fedez. Insomma, i Ferragnez hanno fatto l’albero e lo hanno addobbato diversi giorni prima del tradizionale 8 dicembre, data che viene dedicata all’allestimento dell’abete nelle abitazioni, o all’accensione delle luci nelle strade. Chiara e Fedez hanno fatto foto e alcuni video dove hanno mostrato le diverse coreografie, che le luci sanno creare. (Continua a leggere dopo la foto)











Quest’anno Chiara e Fedez – che aspettano il secondo figlio, anzi figlia, visto che è una bambina, e farà a breve, a primavera, compagnia al primogenito, il biondissimo Leone – hanno comprato un nuovo albero di Natale. Naturalmente l’abete è di primissima qualità.

