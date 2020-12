Il Grande Fratello Vip continua ad appassionare tantissimi telespettatori. Sui social sono sempre molto numerosi i commenti sulle vicende dei vipponi all’interno della casa. Ogni gesto o discussione viene analizzata nel dettaglio e spesso non mancano le reazioni colorite o comunque sopra le righe. A volte, però, si supera il limite. Tutto nasce da una critica all’indirizzo di Dayane Mello.

Ebbene evidentemente a qualcuno non sono piaciute certe espressioni all'indirizzo della modella spagnola e così è arrivato un messaggio pieno di insulti e minacce. A quanto pare il post è stato pubblicato da un profilo fake e ha provocato un'ondata di indignazione. L'autore sarebbe un fan di Dayane. La particolarità, però, è che il messaggio è stato indirizzato non direttamente a Tommaso ma ad una persona a lui molto vicina.















Questo il messaggio incriminato: "Sciacquati la bocca quando parli di Dayane, altrimenti sporgerò subito una denuncia postale. Sono già in possesso dei tuoi dati, sei una povera schiava bassa, grassa e trans, che ha bisogno di pubblicare idiozie. Sicuramente suc**i il c**o a questo gay. Provo tristezza e disgusto […]. Stai molto attenta quando camminerai a Milano perché so dove vive Zorzi".















Il post, immediatamente segnalato, è indirizzato a Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi, che vive con lui da quando aveva 3 anni. Cecilia aveva inviato un messaggio di incoraggiamento a Tommaso dopo la notizia del prolungamento del reality fino a febbraio. E lo stesso Alfonso Signorini aveva apprezzato, tanto da chiedere alla simpatica tata se avesse una sorella che potesse preparargli dei piatti deliziosi nella casa.









queste sono le storie che ha fatto cecilia (la tata di tommaso e gaia) che ha ricevuto minacce l'altro giorno da un profilo fake.

ricordatevi che è un programma televisivo, un gioco, minacciare ed offendere persone è estremamente esagerato, dall'altra parte dello schermo-#GFVIP

Il messaggio di minacce e offese all’indirizzo della tata di Zorzi ha provocato molte proteste. Un utente ha pubblicato il post e tuonato: “Queste sono le storie che ha fatto Cecilia (la tata di Tommaso e Gaia) che ha ricevuto minacce l’altro giorno da un profilo fake. Ricordatevi che è un programma televisivo, un gioco, minacciare ed offendere persone è estremamente esagerato, dall’altra parte dello schermo”. E conclude: “C’è una persona che legge queste cose, quindi ricordatevi sempre di non superare il limite, che evidentemente in questo caso avete già superato da un pezzo”.

