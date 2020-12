Ancora critiche da parte dei follower per Cristina Parodi. La giornalista e conduttrice, attaccata poco tempo fa per aver preso parte alla Mille Miglia, ha scatenato un putiferio con l’ultima foto pubblicata sul suo Instagram. Foto di una iniziativa più che lodevole in realtà: un progetto culturale promosso in questo momento di crisi nera in cui il mondo dello spettacolo è fermo per la pandemia.

Come riporta Il Giornale, la moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha infatti presenziato al gala finale del “Donizetti opera Festival”, il primo e unico festival lirico d’Europa trasmesso in streaming. La rassegna teatrale è andata in scena alla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e la bella Cristina, che è molto attiva sui social, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram il lancio della serata. (Continua dopo la foto)















“Benvenuti questa sera al gala finale del Donizetti opera Festival, l’unico festival lirico d’Europa andato in scena a Bergamo e trasmesso in streaming durante questa pandemia – si legge nella didascalia del post – Siamo orgogliosi del nostro Gaetano e felici di averlo potuto celebrare oggi nel giorno del suo compleanno #gaetAMO #citofonaregaetano”. Un post promozionale a sostegno della cultura locale che ha incontrato il consenso di molti suoi fan, ma che ha scatenato anche critiche. (Continua dopo la foto)















Perché a molti follower non è sfuggito un dettaglio legato al post in questione. Ovvero il tag al suo nuovissimo brand di abbigliamento spuntato sulla foto condivisa sulla sua pagina. Una scelta che, a giudicare dai commenti, è stata poco gradita dal popolo social, che non ha perso occasione di sottolineare la cosa e criticarla aspramente. Ma questa volta Cristina Parodi non è rimasta in silenzio e ha controbattuto. (Continua dopo foto e post)









“È talmente tanto sensibile che tagga i suoi vestiti anche qui!! La sua sensibilità si chiama denaro!!!! Tristezza assoluta”, si legge sotto. E ancora: “Che messaggio vuoi dare a chi guarda?”, “Lei ha perso ogni credibilità. Mi auguro che non abbia percepito alcun compenso. Perché il conflitto di interessi aleggia…”. Quindi la replica della diretta interessata sotto uno degli ultimi messaggi pungenti: “Aleggia solo la sua antipatia, le garantisco….. vada a informarsi prima di dire stupidaggini e falsità”.

