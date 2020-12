Altra puntata incandescente quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Elisabetta Gregoraci è stata messa alle strette da Alfonso Signorini sul suo flirt con Pierpaolo Pretelli. E puntuale, poco dopo, è arrivata la reazione, piuttosto criptica, del presunto fidanzato Stefano Coletti. Il pilota automobilistico monegasco ha citato, in particolare, alcune frasi tratte da una canzone di Ultimo.

Da settimane ormai si vociferava di una relazione tra la showgirl calabrese ed il pilota, ma l'atteggiamento di Elisabetta nella casa, tutt'altro che indifferente al fascino del 'velino' Pretelli, aveva gettato molti dubbi sulla voce. Ora, invece, iniziano ad uscire fuori indizi, prove che una storia tra i due ci sia per davvero. La notizia è stata data per certa al Grande Fratello: Coletti circola con un'automobile che riporta nella targa la data di nascita di Elisabetta Gregoraci.















Inutile il tentativo di Elisabetta di gettare acqua sul fuoco dicendo che si trattava solo di un amico. Il giallo si infittisce perché, dopo la presunta scenata di gelosia della Gregoraci per Pretelli, ecco spuntare queste frasi, piuttosto allusive, che Stefano ha tratto dalla canzone Piccola Stella di Ultimo. Una frase, in particolare, sembra arrivare quasi come risposta al comportamento di Elisabetta: "Sei la cosa più bella che indosso, donna instabile, sei la mia sfida".















Per molti le parole di Stefano Coletti suonano come una dichiarazione, una confessione dei propri sentimenti, nemmeno troppo velata, nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Chissà, forse la storia è soltanto agli inizi e certi scossoni sono inevitabili. Un altro indizio arriva da un commento criptico di Coletti alle parole di un fan che sosteneva una tesi particolare su una fanpage dei Gregorelli. Il telespettatore sostiene infatti che Elisabetta abbia posto dei paletti alla storia con Pierpaolo a causa della sua relazione all'esterno. E Stefano ha risposto a tale commento mettendo l'emoticon dell'occhiolino.









Che abbia voluto confermare quanto sostenuto dal fan? Non lo sappiamo, ma certo è che qualcosa bolle in pentola. E forse Elisabetta farebbe bene a non giocarsi tutte le sue carte, altrimenti all’uscita della casa la sua storia, appena iniziata, potrebbe essere già al capolinea. O forse semplicemente sostituita con un’altra.

