“Mi accogliete così?!”. Mara Venier, rientro a casa dopo Domenica In con “sorpresa”

Un’altra puntata di Domenica In piena di emozioni grazie a Mara Venier e i suoi tanti ospiti. Il 29 novembre, nel seguitissimo programma della domenica di Rai1 anche Renato Zero, che con la Zia della tv ha fatto un vero viaggio nei ricordi, in una lunga storia da raccontare tra vita privata, affetti e aneddoti lavorativi.

Ha da poco compiuto settant’anni e con l’occasione dell’uscita di una trilogia di album dal titolo Zerosettanta, il cantante ha parlato dei suoi affetti, come nonna Renata, e del suo ruolo di nonno di Virginia e Ada, grazie al figlio adottivo Roberto Anselmo Fiacchini. “Presenze nuove a rallegrare la vita – ha detto parlando delle sue nipoti – i nonni sono più fortunati dei genitori perché non hanno praticamente più questa ansia delle prestazioni, di dover portare i risultati a casa”. (Continua dopo la foto)















“Dovrei dire di no, ma invece li vizio – ha ammesso Renato Zero – sono un grande faccia tosta: io lo consiglio anche agli altri amici”. Anche Mara Venier è una nonna innamorata. Di Giulio, ormai adolescente nato dalla figlia Elisabetta Ferracini. “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”, ha raccontato di recente. (Continua dopo la foto)















E poi del piccolo Claudio, il bambino conosciuto dai follower anche con il nome di Iaio, figlio di Paolo, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi. L’amore immenso per i nipoti è sempre raccontato da Mara Venier, anche sui social dove è attivissima. E il video condiviso su Instagram dopo la puntata, al rientro in casa, ne è ennesima dimostrazione. (Continua dopo foto e post)









Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)



Finita Domenica In, la conduttrice è stata accolta in casa in modo “particolare” dal marito e dall’adorato nipotino, protagonisti di una scenetta che anche questa settimana ha fatto divertire i follower della Venier. Che nel breve filmato apre la porta di casa ‘ignara’ della sorpresa del piccolo Iaio e del marito in trepidante attesa della nonna: la reazione dei protagonisti del video è dolcissima, così come sono al miele la maggior parte dei commenti piovuti sotto. Tutti pazzi per Mara e la sua famiglia.

