“Oggi sono 50”. Romina Power spacca cuore, la dedica per la figlia Ylenia è una dichiarazione d’amore eterna

Romina Power, la dedica per Ylenia. La cantante non si dà pace. Basta osservare il suo profilo Instagram per scorgere numerosi post dedicati alla sua Ylenia. Foto e parole, di Ylenia immortalata in momenti felici, nel pieno delle attività che più amava, fino ad arrivare al messaggio di oggi, reso pubblico in occasione di quello che sarebbe stato il 50esimo compleanno della figlia.

"Scomparsa in America 26 anni fa, Ylenia non è mai andata via dalla mente e dal cuore dei suoi genitori. Romina non riesce ancora ad accettare la possibilità che la figlia abbia perso la vita, e da quel tragico giorno non si è mai data pace. Di recente, nonostante abbia sempre preferito tacere in merito alla questione, anche Albano si è lasciato andare a uno sfogo dove ammetteva che in cuor suo spera che l'ex moglie abbia davvero ragione.















Negli ultimi giorni Romina non ha fatto altro che aprire i cassetti dei ricordi e rendere pubblichi alcuni scatti di Ylenia. Varie sfaccettature della figlia scomparsa e didascalie dove la cantante ha raccontato sua figlia. Fino ad arrivare a quello che avrebbe visto i festeggiamenti dei suoi 50 anni. Ylenia Carrisi li avrebbe compiuti proprio oggi e il messaggio che le dedica la madre è commovente.















Romina scrive: "I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa. Tuttavia, su un altro piano, l'eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l'amore che abbiamo provato l'uno per l'altro rimane eterno".









Così conclude la dedica: “Non importa quanto difficile possa essere il nostro Karma, non c’è fine all’amore e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre”. E nei giorni preceenti, tanti frammenti di Ylenia: “Era affettuosa e protettiva con le sue sorelline . Era la migliore maestra che loro potessero avere . Lei conosceva solo amore . Egoismo, vanita’ e meschinita’ erano mondi sconosciti a lei”, “Vicino al mare, nel sole era piu’ felice che mai ! Come me , Ylenia e’ amante della natura incontaminata, luoghi remoti , gente semplice ,genuina”, “Ylenia e’ bella cosi’ com’ e’ . Non ha bisogno di trucco. Cosi’ come la sua anima risplende in ogni suo gesto, in ogni suo pensiero. A lei , furbizia e meschinita’ sono sconosciuti. Come poteva prevedere la cattiveria di cui l’uomo e’ capace?”.

