Fulvio Abbate è rimasto al GF Vip per pochissimo. Lo scrittore è stato eliminato alla prima nomination, segno che non è riuscito a conquistare la simpatia del pubblico di Canale 5. Ovviamente, come tutti i concorrenti fatti fuori al televoto, ma non quelli squalificati come Denis Dosio e Fausto Leali, Abbate è sempre ospite nello studio di Alfonso Signorini durante le puntate del reality ma, nonostante siano trascorsi due mesi dalla sua permanenza nella Casa continua a far parlare di sé.

Pochi giorni fa, per esempio, ha minacciato di querelare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, hanno segnalato i fan all’ex concorrente, lo avrebbe descritto in più occasioni come un maniaco sessuale. Dunque Fulvio ha chiesto aiuto ai suoi follower per individuare le clip in cui sono presenti le presunte dichiarazioni incriminate. (Continua dopo la foto)















“Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la Casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelare Oppini, se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta”, le parole di Abbate che ha ammesso di aver già allertato i suoi avvocati. (Continua dopo la foto)















“I miei legali sono stati già avvisati, aspetto che mi facciate queste segnalazioni, anche perché non lo guardo il Grande Fratello Vip, ho altro da fare, grazie”. Ma se già questa ultima frase non è proprio carina nei confronti del programma, quello che è successo poco fa è ancor più offensivo. Abbate ha infatti insultato i suoi ex coinquilini sotto a un video postato dalla pagina Instagram ufficiale del GF Vip. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



I vipponi sono ripresi mentre improvvisano in cucina un girotondo a ritmo di musica. “Vipponiiiii… tutti insieme appassionatamente” si legge nella didascalia a corredo del post. Che è stato apprezzato dai fan ma non certo da Fulvio Abbate che ha commentato così la clip: “Imbarazzanti”. Non è stato per niente tenero e il pubblico social del GF Vip si è risentito accusandolo di essere solo invidioso. “Quest’uomo ha un’invidia davvero imbarazzante”, ha osservato uno. E un altro, sempre su Twitter: “Per caso sta rosicando?”.

