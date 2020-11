Grave lutto per la moglie di Stefano D’Orazio: un’altra terribile perdita per Tiziana Giardoni

Un altro lutto per Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio. Il batterista dei Pooh è scomparso solo poche settimane fa a causa del Covid-19. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Roby Facchinetti, suo grande amico e collega, lo ha ricordato proprio qualche giorno fa, nella trasmissione di Maurizio Costanzo, Maurizio Costanzo Show.

Ha raccontato la sua ultima telefonata avuta con Stefano D’Orazio: le parole del cantante hanno messo i brividi al pubblico presente e ai telespettatori a casa. “Erano le cinque del pomeriggio e lui aveva capito benissimo, dal tono, che aveva avvertito la pericolosità. Aveva le difese immunitarie deboli, Stefano, straordinariamente, mi disse: ‘Ho il Coronavirus ma non ti preoccupare, perché tutto il resto va bene’. Questo era Stefano”. (Continua dopo la foto)















Roby Facchinetti è intervenuto anche dopo il triste annuncio di Tiziana Giardoni, colpita da un secondo lutto a poche settimane dalla perdita dell’adorato marito. Nella notte l’ha lasciata anche il papà, come ha annunciato lei stessa pubblicando una foto su Instagram di Stefano e suo padre, annunciando: “E adesso lassù voi due che farete??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori.. ciao papino mio… ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”. (Continua dopo la foto)















Il post è stato pubblicato da Tiziana Giardoni nelle prime ore del mattino di venerdì 27 novembre 2020 e subito sono arrivati i messaggi di vicinanza dei fan ma anche degli ex componenti della band. Come Facchinetti, appunto, che ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna, i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”.(Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziana (@tiziana_giardoni)



Il grande amore di Stefano D’Orazio, Titti, sposata dopo 10 anni di fidanzamento, aveva invece ricordato il marito poco dopo il funerale celebrato a Roma postando una bella foto del loro matrimonio e queste parole: “Sarò forte così come avresti voluto .. mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi… Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso… Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli… Ma dammi del tempo amore mio grande… non riesco a sopportare la tua assenza… non ce la faccio… sento tanto dolore .. e ho il cuore a pezzi… non mi bastano i ricordi… mi manca il tuo respiro… la tua allegria… le tue carezze… mi manca l’aria… mi manca la forza… mi manchi tu!”.

“Abbiamo perso la nostra bambina”. L’annuncio straziante della vip: la piccola non ce l’ha fatta

fbq('track', 'Gossip');