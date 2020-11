“La scorsa notte abbiamo perso la nostra bambina”. Inizia così il triste post della cantante che, sotto alla foto della piccola che non ce l’ha fatta, fa sapere di aver perso la bimba al nono mese di gravidanza.

“È nata in silenzio dopo aver combattuto così duramente per arrivare al nostro mondo. Ora è in pace e vivrà per sempre nei nostri cuori”, continua la didascalia del post che ha subito incontrato l’affetto e la solidarietà dei fan in questo momento tanto doloroso per lei e il marito, che hanno il cuore spezzato. A gennaio scorso Christina Perri, cantante di ‘A Thousand Year’, e Paul Costabile, avevano perso il secondo figlio per un aborto spontaneo. I due, che sono sposati da 3 anni, nel 2018 sono diventati genitori di Carmella. (Continua dopo la foto)















Poco fa, dopo la triste notizia dell’aborto spontaneo, un altro dolore immenso per la coppia. La cantante era stata ricoverata una settimana fa per alcuni problemi riscontrati al nono mese di questa sua terza gravidanza. “Niente va mai come previsto”, aveva annunciato ai suoi fan sempre su Instagram. spiegando che “la bambina sta avendo un problema, quindi starò qui fino al momento in cui nascerà, che potrebbe essere molto presto”. (Continua dopo la foto)















La terza gravidanza è stata molto desiderata da Christina Perri, che come detto pochi mesi prima aveva perso il suo secondo figlio con un aborto spontaneo. “Oggi ho avuto un aborto spontaneo. Il bambino aveva 11 settimane, siamo scioccati e distrutti da questa notizia. Sono triste ma non ho alcuna vergogna”, aveva spiegato. E per celebrare la gioia della nuova nascita, aveva anche posato per un servizio fotografico col pancione, senza veli. (Continua dopo foto e post)









Cosa che non aveva mai fatto prima: “Non ho mai voluto fare un servizio fotografico di maternità. Non ho scattato foto quando ero incinta di Carmella perché ero così traumatizzata dall’esperienza di ingrassare così tanto ma poi, dopo aver avuto un aborto spontaneo a gennaio, tutto è cambiato per me. Sono veramente grata di essere incinta e grata di essere una donna”. Ora la brutta notizia.

