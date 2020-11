Coi tacchi a spillo dentro casa. La bella conduttrice, che come quasi tutti in questo periodo trascorre la maggior parte del suo tempo “reclusa” non ha rinunciato a far fare un giretto alle sue nuove scarpe. Sopra casual, sotto provocante e sexy. Il look casalingo, con i jeans, una t-shirt rossa e un semplice maglione color crema, prende decisamente un’altra piega se anziché a un paio di comode sneakers è abbinato a un paio di scarpe di questo genere.

E che scarpe: pazzesche! Elegantissime e altissime, queste décolleté di vernice farebbero girare la testa a tutte le fashion addicted (e i like e i commenti piovuti sotto ne sono la prova). Ma, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, non sono proprio economiche, per tutte le tasche. (Continua dopo la foto)















Si tratta del modello Ivy in vernice nera di Le Silla dal valore di 546 euro, che la conduttrice e showgirl ha mostrato orgogliosa ai suoi fan sfoggiandole sotto ad abiti casual. La folta chioma bionda che copre parte del viso e fa concentrare tutta l’attenzione sul nuovo acquisto è Ilary Blasi, la bellissima moglie di Francesco Totti che su Instagram vanta un largo seguito. (Continua dopo la foto)















Le foto con queste scarpe stupende sono apparse tra le sue Storie di Instagram, dove spesso racconta il suo quotidiano, e poi rilanciate da una sua fanpage. Il post ha ottenuto un grande successo, tra cuori, complimenti e pure richieste di prezzo. Ilary Blasi, i suoi fan lo sanno bene, è una patita di moda ed è difficile che non abbia nell’armadio l’ultimo capo o accessorio must have. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)



Le scarpe, poi, sono proprio la sua passione. E di ogni genere come ha dimostrato più volte anche l’estate scorsa immortalandosi con sneakers firmate Chanel (che se sul sito ufficiale della Maison non erano disponibili identiche ma un modello simile costava 770 euro) e ciabattine in nappa bianca e con motivo intrecciato firmate Bottega Veneta. Il prezzo di quei sandali super trendy che hanno conquistato Alessia Marcuzzi e Wanda Nara? Ben 950 euro…

