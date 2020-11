La scomparsa improvvisa di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero. L’ex calciatore del Napoli, campione del mondo nel 1986, è mancato per un attacco cardiaco che ha avuto nella tarda mattinata (le 12 in Argentina, le 16 italiane) di mercoledì 25 novembre, lo stesso giorno in cui se ne sono andati George Best e Fidel Castro.

Poi, tra le 19.30 e le 22 di mercoledì, pochissime ore dopo la morte, nell’ospedale di San Fernando è stata eseguita l’autopsia sulla salma di Maradona, che aveva 60 anni. Come riportano i quotidiani argentini il ‘Clarin’ e ‘La Nacion’, 6 medici e anche un perito nominato dalla famiglia hanno svolto l’esame autoptico, che ha stabilito che il Pibe de Oro è morto per un’insufficienza cardiaca acuta evidenziata in un ‘paziente con miocardiopatia dilatativa’. (Continua dopo la foto)















Tra lo sgomento generale, a pochi minuti dalla notizia della morte del Pibe de Oro i social sono stati invasi da una valanga di commenti per salutare la leggenda del calcio. Tifosi, gente comune, personaggi noti di tutto il mondo hanno lasciato ricordi e messaggi commoventi. Tra i primi a dare l’ultimo saluto sui social a Maradona, Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha postato su Instagram una foto insieme al campione e ha commentato: “Ciao fratello, come te nessuno mai. Riposa in pace”. (Continua dopo la foto)















Non si è fatto attendere il messaggio di Caterina Balivo, grande tifosa del Napoli, che ha twittato: “Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, malissimo. È morto il Dio del calcio. Buon viaggio Diego, sarai per sempre leggenda”. Ma tra i tantissimi omaggi, uno ha sollevato una polemica: quello di Carmen Di Pietro. La showgirl ha dedicato dolci parole al calciatore scomparso: “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”. (Continua dopo le foto)











Ma è stata la foto a corredo del messaggio a scatenare gli utenti: Nell’immagine-fotomontaggio, dietro a Maradona, ecco Carmen Di Pietro sorridente e in costume che non è piaciuta. “Non si usa l’immagine di qualcuno per prendere like”, si legge. E ancora, anche se certamente c’è chi la difende: “Ma tu vestita mai”. Poi è la stessa showgirl a spiegare: “Questa foto gira da anni sui social, è vero non ho foto con lui. Sono stata la sua fidanzata negli anni 90”. Poi però, travolta dalle critiche, ha rimosso il post.

Maradona, Barbara D’Urso dà la triste notizia e si commuove in diretta: “Ho chiamato il figlio…”

fbq('track', 'Gossip');