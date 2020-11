Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Vanessa tanti auguri a me”: Vanessa Incontrada ha compiuto 42 anni e si è auto-augurata buon compleanno con la più classica delle canzoni in un video postato sul suo affollato profilo Instagram. “Grazie per i messaggi. Questo è un anno particolare, ho voglia di festeggiare ma in un’altra maniera”, ha affermato la conduttrice e attrice nel filmato.

“Compio 42 anni, con molto orgoglio”, ha aggiunto ancora Vanessa ringraziando le tantissime persone, famose e non, che le hanno riservato un pensiero. Tra i tanti amici del mondo dello spettacolo Gigi D’Alessio, Laura Pausini, Alessandra Amoroso. Ma a festeggiarla anche e soprattutto la gente comune, che considera la spagnola una delle donne più amate e preparate della televisione. (Continua dopo la foto)















Ovviamente il compleanno di Vanessa Incontrada è stato festeggiato anche dai suoi affetti più cari e siccome la conduttrice e attrice, al pari di tanti altri vip, è molto attiva sul social ha voluto condividere con i suoi oltre due milioni di follower il dolce gesto del figlio Isal, 12 anni. “Il regalo più bello”, lo ha definito lei, fresca 42enne. (Continua dopo la foto)















Il giorno successivo alla sua festa l’attrice ha mostrato su Instagram la letterina che il figlio nato dall’amore per il compagno Rossano Laurini con cui è sposata da 13 anni le ha scritto per l’occasione. “Auguri mammina mia – si legge nella foto che mostra il biglietto scritto a mano dal bambino – Sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile”. (Continua dopo foto e post)









“Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni, mi hai aiutato in momenti difficili della mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli. I love you”. In pochi minuti il post ha raggiunto migliaia di like: “Il regalo più grande… Grazie mio piccolo principe”, ha commentato lei, felice di condividere il tenero gesto di Isal.

