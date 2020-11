In un periodo in cui si parla ogni giorno di GF Vip è facile tornare con la mente a un paio di anni fa, quando nella Casa c’era anche Raffaello Tonon. Il conduttore radiofonico e opinionista è stato uno dei personaggi più amati della storia del reality. Era la seconda edizione condotta da Ilary Blasi e lui, che il pubblico già conosceva ma non così bene, ha mostrato una personalità schietta e sincera, ma anche il suo lato più solare e divertente.

Indimenticabili i siparietti con Luca Onestini: con l'ex tronista di Uomini e Donne Raffaello Tonon ha stretto una bellissima amicizia poi proseguita finito il programma di Canale 5. Raffaello e Luca hanno davvero animato l'atmosfera della Casa, tanto che sui social era diventato un tormentone il duo degli "Oneston".















Qualche giorno fa Tonon è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque per commentare gli ultimi fatti del GF Vip e anche un gossip su di lui lanciato dal settimanale Oggi. Nella rubrica Pillole di gossip Alberto Dandolo ha scritto che l'ex gieffino sarebbe in realtà legato a una donna molto facoltosa di Milano che lo starebbe corteggiando, una "matura dama dei salotti meneghini" che lo inonderebbe di regali.















La reazione di Raffaello Tonon non si è fatta attendere e ha "sconvolto" la Panicucci: "Se c'è una dama pronta a inondarmi di soldi e appartamenti si faccia avanti". Poi ha continuato a usare l'ironia per commentare il gossip, senza confermare o smentire nulla. Ma torniamo a parlare di lui perché nelle scorse ore ha dato una brutta notizia ai suoi fan di Instagram: è stato colpito da un lutto.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaello Tonon (@raffaello_tonon)



Sui social Tonon ha voluto lasciare un ultimo messaggio di addio al suo caro amico Lucio: “Caro Lucio, solo tu, io e il Padre Eterno che oggi ti ha accolto, possiamo sapere quanto hai fatto per me. Hai preso tutto il mio male e l’hai trasformato in forza, tu sei energia. Oggi provo dolore e piango, ma di gioia paradossalmente, perchè ti ho conosciuto e ho con me l’essenza del tuo essere”, ha scritto. Sotto una marea di messaggi di sostegno e affetto per questo dolore che l’ha travolto inaspettatamente.

