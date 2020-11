Ordinano la PlayStation 5, ma appena arriva il corriere a casa restano di stucco. Davvero una brutta sorpresa

La notizia lascia senza parole. Per i più appassionati non si aspetta altro che il pacco giunga a destinazione con la nuova console PlayStation 5. Avrebbero già effettuato il pre-ordine sul sito di Amazon, ma molti clienti continuano a lamentare un’anomalia. Trepidanti davanti al pacco, non fanno che scartarlo per poi trovare una sorpresa non così tanto gradita. Ecco cosa è accaduto nello specifico.

Non uno, o due, ma diversi i casi lamentati dai clienti di Amazon. E nel frattempo l’azienda non fa che ricevere valanghe di e-mail e segnalazioni per sottolineare lo strano caso. In attesa di ricevere il pacco con dentro ben custodita e nuova all’uso la console della PlayStation 5, non credono ai loro occhi. Nel pacco, non la console ma sempre più oggetti strani. (Continua a leggere dopo la foto).















Cosa starà accadendo dietro tutto questo scenario di rammarico? I clienti non ci stanno e nel frattempo anche i profili social si riempiono di polemiche, posto che il prezzo della console non è certo roba di poco. L’azienda, informata dell’accaduto, nel frattempo lancia la sua rassicurazione pubblica: “Il nostro obiettivo è rendere i nostri clienti felici, perciò ci scusiamo per questo disagio e stiamo indagando per capire cosa sia successo”. (Continua a leggere dopo la foto).















Il portavoce Amazon ha così riferito all’Independent: “Stiamo contattando ogni consumatore che ha avuto dei problemi per risolverli”. Trattasi di un problema logistico sugli ordini? Non si sa, ma tra le possibili cause del disguido si vocifera di si. Infatti dietro questo disordine, pare ci sia una domanda del prodotto decisamente più alta dell’offerta e questo sta accadendo anche per la nuova Xbox Series X, ma con una differenza. (Continua a leggere dopo le foto).









Quest’ultima ha infatti precisato che prima di aprile sarà impossibile ordinare un numero pari di console a quelle richieste. E nel frattempo, si spera che i clienti Amazon non continuino a ricevere prodotti indesiderati, tra cui una friggitrice, o del cibo per gatti, per fare solo qualche esempio. Ma un grido di protesta si alza su Twitter: “Amazon ci ha fregati”. scrive la giornalista Bex April May che ha chiesto se anche altri clienti hanno avuto un problema simile: “Io ho ricevuto una scatola della PlayStation 5, ma era vuota”.

