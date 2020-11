“Ma che dici?!”. Il microfono resta aperto e volano gli insulti, il fuori onda della giornalista di Sky imbarazza tutti

Vanessa Leonardi, il fuori onda diventa un momento epico. Riflettori accesi sulla giornalista in onda su Skysport 24. Durante la diretta, Vanessa è stata la protagonista indiscussa di una gaffe che ha già fatto il giro del web in poche ore. Rimane il microfono aperto e si è sentito tutto, parola dopo parola. Ma il bello della diretta è anche questo. Scopriamo cosa è successo.

Tutto ha avuto inizio quando la Leonardi ha lanciato il servizio in diretta relativo alle parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca nella conferenza pre Roma-Parma. Non poteva immaginare, infatti, che proprio in quel momento i microfoni fossero ancora accesi. La gaffe era praticamente inevitabile. Ovviamente il simpatico episodio non poteva passare inosservato e il video è stato diffuso in rete in poco tempo.















Prima una lamentela rivolta nei riguardi della regia, e subito dopo una chiara imprecazione. Il video incriminato è stato diffuso su Twitter per la gioia di tutti che hanno potuto assistere al siparietto innescato dalla giornalista Sky ignara di quello che sarebbe di lì a poco accaduto. Seppur si sia corretta tempestivamente su ordine della regia annunciando il servizio sulle dichiarazioni di Antonio Conte pre Inter-Torino, nulla da fare: tutto era già in rete.















Con ogni probabilità Vanessa Leonardi ha creduto che la conferenza stampa dell'allenatore della Roma Fonseca dovesse venire prima di quella di Antonio Conte, allenatore neroazzurro. Il problema si è posto esattamente nel momento in cui la giornalista ha visto i servizi invertirsi in scaletta. I microfoni sono rimasti aperti proprio nel momento in cui si è resa conto dell'errore.









ragazzi se non mi dite un cazzo pic.twitter.com/V5I7ZbuqO3 — giornalisti out of context (@giornalistiOOC) November 21, 2020

“Ragazzi se non mi dite un ca**o”. Si è sentito tutto, proprio poco prima di aprire il collegamento. Ma anche i più bravi possono essere preda di scivoloni e durante le dirette anche questi episodi contribuiscono a rendere tutto molto più accattivante. Certo è che i toni usati dalla giornalista fossero alquanto ‘stizziti’, ma sicuramente i fan avranno apprezzato la spontaneità non prestando troppa attenzione all’errore commesso.

