“38 anni fa… mi sa che ero una baby not pure io”. Avrà avuto poche ore di vita in questo scatto vintage ripescato dall’album dei ricordi e condiviso con i suoi quasi 3 milioni di follower di Instagram in occasione del suo compleanno. Il 38esimo, appunto. Trentotto anni, due figlie di cui una nata da pochi mesi, in pieno lockdown, un numero incredibili di seguaci e una carriera in costante ascesa.

Ma al di là della dolcezza dello scatto in cui è ritratta ancora in ospedale, appena nata e in braccio alla sua mamma, sotto al post oltre agli auguri sono piovuti anche commenti sulla incredibile somiglianza mamma e figlia. Stessi capelli sui toni del rosso, stessa espressione raggiante, stesso sorriso dolce. Di fatto, se non fosse evidente che la foto è vintage, le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle. (Continua dopo la foto)















Questa bella donna che a molti ricorda un’attrice si chiama Mandy ed è la mamma di Clio Make Up, famosissima truccatrice e influencer che, come detto, ha un profilo Instagram seguitissimo. È molto attiva sui social: documenta quotidianamente novità, traguardi e progetti lavorativi ma condivide spesso anche foto dei dolci momenti passati in famiglia e delle sue bellissime figlie, Grace e Joy. (Continua dopo la foto)















Da poco tornata in Italia dopo anni negli Usa, Clio Make up è talmente presente sul web che non ha avuto problemi a raccontare ai fan la difficile esperienza del parto da sola e in mascherina, di Joy, che come dicevamo è nata in pieno lockdown. E se le sue figlie sono protagoniste (quasi) assolute della sua affollata pagina Instagram, molto meno lo sono i suoi genitori. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official)



Ma per il suo 38esimo compleanno, Clio ha voluto fare un’eccezione e mostrare questo vecchio scatto con mamma Mandy. Di lei non si sa praticamente quasi nulla, fatta eccezione per il suo nome e che ha un rapporto speciale con le nipotine con le quali posa spesso in atteggiamenti teneri. Ma vederla da giovane, nella foto con Clio appena nata, è stata veramente una bella sorpresa.

