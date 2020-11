La “zia degli italiani”, la “signora della domenica”, i soprannomi che il pubblico ha riservato a Mara Venier testimoniano tutto l’affetto che i fan riservano alla conduttrice veneziana. Il suo programma, Domenica In, continua a tenere davanti alla tv milioni di italiani. E anche domenica scorsa gli ascolti sono stati lusinghieri con ben 3 milioni e 268mila spettatori, ovvero il 18.4% di share, nella seconda parte.

Merito, senza alcun dubbio, anche dell'allegria e dell'empatia che Mara riesce a trasmettere al di là dello schermo. E anche sui social sono sempre più numerosi i suoi follower, su Instagram sono oltre 2 milioni. E proprio sul noto social sta facendo incetta di commenti e visualizzazioni un video particolare. Mara sta rientrando a casa, poi però succede qualcosa di imprevisto e la conduttrice sembra prendersi un grandissimo spavento.















Come fosse un rituale, tutte le domeniche, dopo il programma, Mara torna a casa e stappa una bottiglia di vino e poi condivide il video su Instagram, quasi a voler mantenere stretto quel legame coi telespettatori. Stavolta però le cose vanno diversamente. Non appena Mara varca la porta di casa si sente un grido: "Buuu!". Mara reagisce subito: "Ohhhhh che paura!". Uno scherzo sicuramente ben riuscito, con il marito Nicola Carraro ed il nipotino, autore del grido, che spuntano fuori da dietro una porta.















Lo scherzo sembra ottimamente riuscito e la reazione di Mara appare genuina. Anche se, bisogna ricordarlo, prima di fare la presentatrice Mara ha debuttato nel 1973 come attrice nel film "Diario di un italiano" di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini. Subito dopo aveva anche partecipato alla serie tv di Dario Argento "La porta nel buio", nell'episodio La bambola diretto da Mario Foglietti. Insomma, non ci stupiremmo se in qualche modo la zia degli italiani avesse fatto ricorso alle sue abilità per non deludere il nipotino.









Il video con lo scherzo, in ogni caso, ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti entusiasti. Mara ha accompagnato il video con la frase: “Al mio rientro da domenica in ‘nonno e Iaio’ si divertono a farmi uno scherzetto…” con faccine e occhi a cuore e gli hashtag #lamiavita e #amoreassoluto. Anche l’ex ministro Nunzia De Girolamo ha commentato: “Supendo!!! Pensa che Gea ancora oggi ad 8 anni si diverte a farlo al padre”. E ancora: “Non c’è niente di più bello che la risata spontanea di un bambino, goditi il tuo meraviglioso nipotino. E ancora complimenti per le bellissime interviste di ieri”. Insomma tutto quello che fa Mara lo trasforma in oro.

