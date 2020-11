Sono giorni caldi per Elisabetta Gregoraci. Prima la lite nella casa con Selvaggia Roma. Poi le parole di un suo ex che sostiene che lei abbia tradito Flavio Briatore. Per non parlare delle lacrime della showgirl per la lontananza dal figlio Nathan Falco e la ferma volontà di trascorrere con lui le vacanze di Natale. Ora ecco spuntare un altro episodio che potrebbe colpire Elisabetta nel suo affetto più caro.

Flavio Briatore è in partenza per Dubai e fin qui nulla di strano. Il fatto è che con lui c’è anche il figlio Nathan Falco. L’imprenditore ha postato su Instagram una foto che li vede entrambi in procinto di salire sull’aereo che li porterà negli Emirati Arabi. Non sappiamo se si tratti di un viaggio legato ai tanti affari che Briatore ha in giro per il mondo o se sia una vacanza con il figlio. Ma c’è chi sospetta che dietro la decisione di partire ci sia quanto avvenuto negli ultimi giorni ad Elisabetta… (Continua a leggere dopo la foto)















In sostanza c’è chi, come il portale SoloDonna, ritiene che la partenza di Briatore col figlio sia un modo per portare lontano Nathan dal gossip, le voci di tradimento, tutto quello che avviene nella casa, comprese le effusioni tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli, insomma tutto quello può nuocere alla serenità di un bambino di dieci anni lontano da sua madre. Certo non è la prima volta che il padre o, come in questo caso, la madre si trovano sulle prime pagine dei giornali. Ma recentemente forse la ‘temperatura’ di certe dichiarazioni è salita un po’ troppo. (Continua a leggere dopo la foto)















Di sicuro Flavio è un padre orgoglioso del proprio figlio e non manca occasione per ribadirlo. Dal post in cui Nathan si destreggiava come provetto barista a quello in cui il papà abbraccia il figlio che si è appena fatto un bagno. E ancora la foto di Nathan Falco con Flavio che commenta: “Guardo mio figlio e mi sorprendo… improvvisamente Falco non è più un bambino, ma quasi un adolescente”. (Continua a leggere dopo la foto)









Chissà se Elisabetta Gregoraci è stata informata di questa partenza e come avrà reagito alla notizia. Sicuramente lei non può ancora riabbracciare il figlio. E, comunque, i rapporti con Flavio Briatore sono tuttora buoni visto che entrambi vivono a Montecarlo e hanno appena trascorso il lockdown insieme. Ma non sarebbe scandaloso se Briatore, visti i continui gossip e voci su Elisabetta avesse deciso di allontanare il figlio da tutto questo ‘rumore’.

