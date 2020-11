Carlos Maria Corona si prende la scena. A 18 anni, il figlio di Fabrizio Corona è sempre più sotto i riflettori. Nelle settimane scorse era finito al centro di una querelle tra il padre a la mamma Nina Moric con la quale l’ex fotografo dei vip sembra ai ferri cortissimi dopo una parziale, e illusoria, riappacificazione. L’occasione era stata la presunta positività al Covid 19 di Fabrizio Corona sulla quale Carlos aveva puntualizzato.

“Io, Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia madre e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri sì”. Poi aveva aggiunto: “Io non sono nessuno per dirvi niente, sono solo una persona e sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio perché starei una schifezza, quindi non lo faccio”. Continua dopo la foto















“Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene. Sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra” dichiarazione, quest’ultima, che aveva fatto saltare sulla sedia molti e sulla quale era sceso il silenzio fino a oggi quando Carlo Corona è tornata alla ribalta trascinato dal padre in un’ennesima attività imprenditoriale di cui il ragazzo con ogni probabilità farebbe volentieri a meno. Continua dopo la foto















Nina Moric però stavolta non sembra opporsi allo sfruttamento del nome e dell’immagine di suo figlio minorenne: lo aveva fatto in occasione dell’apertura del suo profilo Instagram me sembra disposta a chiudere un occhio per il progetto di un marchio di moda che porti il nome di Carlos. Si chiama infatti CMC e nel progetto è entrato anche il designer romano Cristiano Bizzarri. Continua dopo la foto











E’ stato Bizzarri a proporre a Carlos di lanciare la nuova linea ispirata a lui, il ragazzo, con la complicità del padre, sempre pronto alle iniziative che possano portare visibilità e soprattutto grande guadagno, ha accettato. I capi creati, un mix tra linee classiche, sono ispirati proprio a Carlos Maria e alla sua personalità piena di sfaccettature. Intanto si attende il lancio della collezione: sul profilo Instagram dedicato al progetto per adesso campeggiano soltanto due immagini che ritraggono la stessa t-shirt bianca brandizzata in nero, mentre sullo shop del sito ufficiale sono disponibili alla vendita magliette in più colori e felpe con lo stesso marchio.

Ti potrebbe interessare: Cinema italiano in lutto, si spegne a soli 42 anni uno dei talenti più apprezzati