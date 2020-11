Scambio di battute epico tra Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane ed ex gieffino e la figlia super vip che arriva direttamente da oltreoceano. Originario de L’Aquila, nel capoluogo abruzzese ha trascorso gran parte della sua infanzia e tra sue innate passioni c’è proprio quella per lo spettacolo. Sin da bambino nutre un profondo senso di protagonismo e sui social appare sicuro della sua virilità e bellezza.

E forse è proprio per questo motivo che in queste ore il fidanzato di Stefania Pezzopane ha risposto alla foto di una figlia vip insultandola e denigrandola per il suo aspetto fisico e una frase che ha fatto sobbalzare gli utenti del web: "Pensi di essere bellissima e invece sei davvero brutta", ha scritto Simone Coccia Colaiuta aggiungendo anche una emoji disgustata.















E la ragazza non è una sconosciuta, ma la figlia di Luke Perry, il mitico Dylan McKay della celebre serie tv degli anni '900 "Beverly Hills 90210', scomparso a 52 anni il 4 marzo del 2019. Pochi giorni prima, precisamente il 27 febbraio, l'attore era stato colpito da un grave ictus ischemico nella sua casa a Sherman Oaks, Los Angeles.















L'assurdo scambio di battute è stato pubblicato dalla figlia di Luke Perry, la ventenne Sophie, con tanto di risposta e menzione Instagram. "Pensi di essere bellissima e invece sei davvero brutta", ha scritto Simone Coccia Colaiuta aggiungendo anche una emoji disgustata. A quel punto la figlia di Luke Perry ha pubblicato due scatti del fidanzato di Stefania Pezzopane con tanto di risposta al veleno. "Questo sei tu?", ha chiesto la ragazza, secondogenita dell'attore e dell'ex moglie Rachel Minnie Sharp.









Simone Coccia

insulta la figlia di Luke Perry

e lei gli risponde

E ancora un’altra story con la stessa foto zoomata: “Immaginate di apparire così e di avere la faccia tosta”. Per tutta risposta l’ex gieffino ha condiviso uno scatto della giovane con un paio di baffi e la domanda: “Maschio o femmina?”. Lo scambio di battute non è passato inosservato al web, che ovviamente ha commentato il tutto a suon di battute.

