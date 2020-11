Esplosione in un ristorante, 34 persone ferite. Le immagini choc

Poteva essere una strage il bilancio dell’esplosione avvenuta all’interno di un ristorante intorno all’ora di pranzo. Trentaquattro persone, tra clienti del locale e personale sono rimasti feriti, alcuni in maniera grave, e trasportati all’ospedale. Secondo quanto riferito dai media locali, l’esplosione è avvenuta durante l’ora di pranzo all’interno della cucina del ristorante probabilmente per il malfunzionamento di una bombola a gas.

In un filmato registrato dall'impianto di sicurezzo, poi pubblicato sui quotidiani locali e sul web, si vede chiaramente il momento dell'esplosione all'interno del locale, poi le persone che scappano e una persona con i vestiti in fiamme.

Come detto, nessuna persona è deceduta a seguito dell'eplosione, ma alcuni feriti versano in gravi condizioni e al momento stanno lottando tra la vita e la morte. La clip di 42 secondi mostra il fumo denso uscire dalla cucina a seguito di una sospetta esplosione e il personale, inizialmente è scappato, che torna indietro per controllare la situazione.

Dopo alcuni secondi si verifica una seconda esplosione, lasciando il ristorante avvolto da una palla di fuoco. L'esplosione è avvenuta intorno alle 12.40 nella città di Xinshi, nello stato cinese dell'Hunan, e secondo il Dipartimento di Propaganda del Comitato Municipale del Partito Comunista di Miluo "i medici stanno facendo di tutto per salvare i feriti".

