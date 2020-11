Non è proprio il periodo migliore per celebrare una festa di compleanno. Soprattutto se si tratta di bambini, abituati a festeggiare con i propri amici. Cosa, ovviamente, vietata adesso per le restrizioni anti Covid. Ma in casa Vieri, comunque, l’ex calciatore ha provato a non far mancare nulla alla sua prima figlia Stella. Christian e la moglie Costanza Caracciolo, insieme i due hanno anche un’altra figlia, Isabel, di sette mesi, hanno organizzato per Stella una festa familiare.

E così la casa di Miami si è riempita di palloncini e festoni in sala, peluche e tantissimi giocattoli per rendere il più divertente possibile il secondo compleanno della piccola "Stellina" come la chiama papà. Insieme a loro, ovviamente, anche l'altra figlia Isabel, mentre via social non sono mancati gli auguri vip provenienti dai numerosi amici della coppia.















Stella compare nelle foto pubblicate su Instagram vestita da fatina con annesse ali, ovviamente di fronte ad una torta con il numero 2 in bella mostra. Come detto non sono mancati gli auguri vip, tra gli altri hanno inviato messaggi di buon compleanno Francesco Totti, Alessandro Cattelan, Javier Zanetti, Giulia De Lellis, Elena Santarelli e Juliana Moreira. Con l'arrivo di Stella la vita di Bobo Vieri è cambiata radicalmente. Da latin lover impenitente Christian si è trasformato in un papà modello.















"Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema – le parole di Vieri rilasciate nel corso di un'intervista – Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella". Insomma, Costanza Caracciolo e la figlia Stella sono riuscite nel 'miracolo'. Da eterno giovane a caccia di donne Vieri è diventato un padre maturo e responsabile. Tanta felicità ha portato in casa la nascita di Stella che la coppia ha deciso di riprovarci fino alla nascita di Isabel, avvenuta lo scorso marzo.









Insomma una festa sui generis, senza ovviamente poter invitare gli amichetti, ma immersa in un’atmosfera di gioia e spensieratezza. Un compleanno diverso, in un periodo fortemente limitato dalle restrizioni anti-Covid, anche negli Stati Uniti dove l’ex calciatore risiede con la famiglia. Ovviamente raggiante anche Costanza Caracciolo che ha preparato tutto nel dettaglio: “Auguri principessa nostra – il suo post su Instagram con tante foto della festa – Ti amiamo tanto. Grazie a tutti perché ci avete inondato di grande affetto”

