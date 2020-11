“Ho paura”. Paola Perego, il Covid dilaga nella sua famiglia. La situazione è delicata, soprattutto per alcuni

Paola Perego, dal 7 novembre ha annunciato di essere negativa al Covid. Dopo il periodo di isolamento, la conduttrice ha raccontato la sua storia in collegamento con Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. Ma se il peggio sembrava essere finito, non è così. Nelle ultime ore sopraggiunge un altro annuncio da parte della conduttrice, e si dice seriamente preoccupata.

Un’esperienza che segna senza alcun dubbio. La Perego lo ha raccontato così: “È stato tremendo, ero isolata in casa. Mio marito mi portava il cibo bardato tra tuta e guanti. Mi sono sentita in carcere. È la prima volta che rientro in uno studio tv e devo dire che è strano. Questa è una di quelle malattie che pensi che possano accadere solo agli altri ma poi ti arriva la telefonata e ti dicono “sei positiva”. Ti prende un colpo, pensi che da un momento all’altro possa degenerare la malattia”. (Continua a leggere dopo la foto).















Per poi aggiungere: “Non ho ancora capito come ho preso il virus, tutte le persone a me vicine non lo hanno preso, neanche i miei figli ed i miei nipoti. Per fortuna non ho infettato nessuno”. Poi un appello rivolto a tutti: “Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva”. (Continua a leggere dopo la foto).















Delle ultime ore, però, la triste notizia data dalla stessa in conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma Il filo rosso, previsto per 21 novembre alle 14 su Raidue: “Io sono stata fortunata, non sono finita in ospedale e ho una casa che mi ha permesso di stare isolata, la prova più dura e i veri cambiamenti sono per chi deve purtroppo affrontare la terapia intensiva pero’ ho capito cosa significa stare in isolamento e quanto sia importante poter abbracciare i nostri affetti”. (Continua a leggere dopo le foto).









E il suo pensiero adesso è rivolto alla famiglia, tutta colpita dal virus: “Mio padre che ha 90 anni, mia madre 84enne, mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti sono a Milano alle prese con il Covid. Vivono lontani da me, non posso incontrarli e vivo con la paura che la malattia possa degenerare”. E aggiunge senza filtri a chi nega la pericolosità del virus: “Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci”.

“Sono terrorizzata”. Aurora Ramazzotti, dopo il covid la ‘normalità’ è ancora lontana