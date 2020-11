Samantha De Grenet esce allo scoperto e ammette tutto. Con un lungo post su Instagram la showgirl romana, 50 anni compiuti lo scorso 9 novembre e sempre in ottima forma, ha voluto condividere con i suoi follower, più di 422mila, alcune informazioni sul suo stato di salute.

"Ormai avete imparato un po' a conoscermi – ha scritto Samantha – e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate. Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene".















La bella conduttrice ha spiegato nel post la sua esperienza con il coronavirus, rivelando dettagli e confessando di aver avuto molta paura: "Ebbene, anch'io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono 'cuccata' e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone".















Fortunatamente Samantha è riuscita a sconfiggere il virus e, dopo aver effettuato il secondo tampone che ha dato esito negativo, ha potuto esternare tutta la propria felicità: "Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è negativo… Non avete idea la gioia! Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po', almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Nello stesso post Samantha De Grenet ha voluto manifestare la sua solidarietà ed il suo sostegno a tutti quelli che stanno lottando contro il virus: “Sono vicina a tutte le persone che non sono state ‘fortunate’ come me e che stanno ancora lottando”. Inoltre, in una story sempre su Instagram, la De Grenet ha voluto lanciare un appello e un invito sull’utilizzo delle mascherine, sposando l’iniziativa ‘Yes Mask’ dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma con la scritta: “L’ospedale Bambino Gesù ha lanciato un filtro Instagram per promuovere l’uso delle mascherine per grandi e piccini. Se usi anche tu il filtro nelle stories ci aiuti a sensibilizzare tutti all’uso della mascherina”. Nella storia la stessa Samantha appare con una simpatica mascherina creata tramite il filtro, un’idea davvero simpatica.

