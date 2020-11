Cristian Imparato si era fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione e poi vittoria a ‘Io canto’. Aveva solo 14 anni. A 17 anni, nel 2013, Cristian acquista una notorietà tale da consentirgli di pubblicare il suo primo album, da cui è estratto il singolo “Da qui cominci tu“.

Ultimamente invece su YouTube ha pubblicato "Say Something", un tenero brano che il giovane cantante ha scritto e dedicato alla nonna. Ha partecipato al Grande Fratello 16 i cui opinionisti sono stati gli amatissimi Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Spesso tacciato di essersi nettamente migliorato con qualche ritocco, l'ex geiffino, aveva raccontato la sua verità, Cristian si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters. Da lì, le sue comparsate in tv si sono centellinate. Fino a sparire. Adesso Cristiano Imparato ha cambiato totalmente vita.















È diventato dermopigmentista e ha aperto un centro estetico a Chiavasso, in provincia di Torino, dove convive con il suo compagno, Patrick Picello, anche lui specializzato nel settore beauty, un vero esperto di microblading, permanent make-up, tricopigmentazione, microneedling, una nuova tecnica di ringiovanimento non invasiva, e BB Glow, una vera novità, il fondotinta semi-permanente.



















La dermopigmentazione è una tecnica basata sull'introduzione nello strato sottostante del derma di pigmenti idonei antitossici e bioassorbibili finalizzati al miglioramento della propria condizione estetica. La procedura sfrutta una serie di aghi estremamente sottili per ripigmentare zone del corpo come viso, cuoio capelluto, attenuare le cicatrici e correggere inestetismi come le smagliature sedere, ad esempio.











Attraverso l’azione estremamente veloce degli aghi è possibile impiantare il pigmento direttamente nella zona interessata senza causare dolore ed ottenere grandi risultati. A seconda del tipo di intervento che si va a realizzare è possibile usufruire di aghi di differente dimensione e di pigmenti di vario colore per ottenere un effetto più naturale ed armonico possibile. Per diventare dermopigmentista Cristian Imparato ha frequentato obbligatoriamente un corso riconosciuto e ora, oltre alle sette note, nel suo quotidiano, accanto a Patrick, si dedica al mondo della bellezza. Il ragazzo, insieme all’amore, gli ha regalato pure un’altra passione che ora vive insieme a lui.

