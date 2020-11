“Domenica di dolcezza”, scrive Benedetta Parodi sotto alla foto di una nuova prelibatezza in preparazione, ma dolce a parte, che sembra più che goloso, l’attenzione è caduta sul piccolo Caressa. C’è anche il figlio Diego con lei nella foto, il più piccolo dopo Eleonora e Matilde avuto dal marito Fabio. La sorella di Cristina Parodi, che come lei è giornalista e conduttrice tv, ed è anche padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, è attivissima sui social.

E quando “la zia Bene” pubblica scatti privati tra tante ricette e consigli culinari, i follower impazziscono. E anche questa volta non sono stati avari di like e commenti di fronte allo scatto dolcissimo che ritrae mamma e figlio in cucina. (Continua dopo la foto)















Diego, come detto, è il più piccolo dei fratelli Caressa. Dal matrimonio di Benedetta e Fabio, che sono moglie e marito da ben 21 anni, sono nati 3 splendidi figli. Matilde è nata il 12 settembre 2002, Eleonora il 20 ottobre 2004 e infine Diego il 28 ottobre 2009. Ha 11 anni il piccolo di casa e i fan della zia Bene sono rimasti impressionati da quanto sia cresciuto. (Continua dopo la foto)















E da quanto somigli al suo famoso papà! In effetti… “Com’è diventato grande e bello come il papà”, “Quanto è cresciuto Diego, siete bellissimi”, si legge sotto al post. E poi ancora complimenti: “Belli”, “Ti seguo da tanto tempo e adoro tutte le trasmissioni che conduci, ma devo dire che i momenti di vita in famiglia che condividi sei ancora più top! Siete adorabili”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)



Solo qualche giorno prima Benedetta Parodi aveva invece pubblicato una foto con la grande, Matilde. Anche in questo caso i fan hanno riempito la conduttrice di messaggi e cuori. Tanti hanno anche ricordato quando la primogenita si era prestata con il suo papà a uno scherzo architettato da Le Iene.

